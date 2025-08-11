Cuál es el nuevo vehículo chino que desembarcó en la Argentina y cuesta u$s23.000







En plena oleada de modelos provenientes del país asiático, este novedoso producto se destaca por relación precio-producto y por su versatilidad en tareas urbanas y rurales.

El nuevo Foton Wonder ya está en la Argentina

Los mini trucks de origen chino llegaron al mercado local hace casi una década, destacándose por su buena relación precio-producto y por su versatilidad en tareas urbanas y rurales. Hasta ahora, su punto débil era la rusticidad.

Con el Wonder, Foton, marca que opera en el país bajo el ala de Grupo Corven, busca cambiar esa imagen: incorpora un diseño más moderno, detalles exteriores bitono, faros full LED y un habitáculo con mayor confort y seguridad.

Disponible en versiones cabina simple, doble cabina y caja paquetera, mide 4.870 mm de largo y carga hasta 1.265 kilos. Todas cuentan con motor naftero 1.6 de 120 CV y caja manual de 5 marchas, frenos ABS, control de estabilidad, doble airbag, instrumental digital y pantalla multimedia táctil.

Foton-Wonder-2 Disponible en versiones cabina simple, doble cabina y caja paquetera, mide 4.870 mm de largo y carga hasta 1.265 kilos. El diseño del Foton Wonder destaca por su modernidad, incluyendo una opción de carrocería bitono que resalta su estética. En su interior, ofrece un equipamiento completo en confort y seguridad, lo que lo diferencia claramente de otros modelos del segmento.

Federico Reser, Gerente de Estrategia de Foton Argentina, señaló: “Wonder es la generación más avanzada de mini trucks de Foton y se adapta a cualquier reto. Además de su gran capacidad de carga y mecánica eficiente, sobresale en confort y seguridad frente a la competencia. Su conducción también es notable, con dirección suave, frenos sensibles y una maniobrabilidad ágil.”

Los precios son del Foton Wonder Cabina simple : u$s23.000 + IVA

Doble cabina : u$s24.000 + IVA

Caja paquetera: u$s25.000 + IVA Con una garantía de 4 años o 150.000 km, el Wonder se posiciona como una opción más equipada y segura para quienes buscan un utilitario compacto de trabajo.