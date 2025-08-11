Nvidia y AMD cederán el 15% de sus ingresos en China al gobierno de EEUU para obtener licencias de exportación

Las firmas aceptaron entregar un porcentaje de ventas de microchips avanzados a la administración de Donald Trump, según Financial Times.

Las compañías tecnológicas Nvidia y AMD habrían pactado entregar al Gobierno de EEUU el 15% de los ingresos obtenidos por la venta de microchips avanzados, como los usados en IA , en China , a cambio de licencias de exportación. El acuerdo fue impulsado por la administración de Donald Trump y se considera sin precedentes .

Según indicaron fuentes familiarizadas con la situación al periódico Financial Times , los dos fabricantes aceptaron la medida como condición para obtener las licencias de exportación para el mercado chino, otorgadas la semana pasada.

Un funcionario estadounidense indicó que Nvidia cederá el 15% de los ingresos por sus chips H2O en China y AMD hará lo mismo con los chips MI308 . Dos personas cercanas al acuerdo señalaron que Washington aún no definió cómo usará el dinero.

El periódico remarcó que ninguna empresa estadounidense había aceptado antes pagar parte de sus ingresos para obtener licencias, aunque apuntó que la estrategia se ajusta a un patrón de la Administración Trump, que alienta a compañías a realizar inversiones nacionales para evitar aranceles y fomentar empleo e ingresos en el país.

Consultada por Financial Times, AMD no respondió y Nvidia afirmó cumplir las normas fijadas por el Gobierno estadounidense para operar en mercados internacionales.

Aranceles: Donald Trump prorrogó la tregua con China por otros 90 días

El presidente de EEUU, Donald Trump, decidió extender por otros 90 días la tregua arancelaria con China, según informó este lunes la cadena CNBC, citando a fuentes de la Casa Blanca, a pocas horas de que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos vuelvan a tasas de tres dígitos.

La orden siguió a una respuesta sin compromiso de Trump a los periodistas sobre si ampliaría las tasas arancelarias más bajas un día después de que instara a Pekín a cuadruplicar sus compras de soja estadounidense.

La tregua arancelaria entre Pekín y Washington expiraba este martes 12 de agosto. La orden impide que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos se disparen hasta el 145%, mientras que los aranceles chinos sobre los productos estadounidenses iban a alcanzar el 125%, tasas que habrían dado lugar a un virtual embargo comercial.

"Veremos qué pasa", dijo Trump en rueda de prensa, cuando se le preguntó cómo pensaba ampliar el plazo. "Han estado tratando bastante bien. La relación es muy buena con el presidente Xi (Jinping) y conmigo".

Las importaciones procedentes de China están actualmente sujetas a aranceles del 30%, incluyendo una tasa base del 10% y un 20% en aranceles relacionados con el fentanilo impuestos por Washington en febrero y marzo. China había igualado la desescalada, rebajando su tasa sobre las importaciones estadounidenses al 10%.