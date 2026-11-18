La facilidad de reventa es uno de los factores que pueden determinar una operación. En medio de la caída de las transferencias, un grupo de vehículos concentra buena parte del interés de los compradores.

Los autos usados continúan con un buen caudal de operaciones

Comprar un auto implica mucho más que evaluar su precio, consumo y costos de mantenimiento. Para quienes consideran al automóvil como parte de su patrimonio, la posibilidad de recuperar el dinero invertido y encontrar rápidamente un comprador también representa un factor relevante.

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En ese sentido, las estadísticas de transferencias permiten identificar cuáles son los modelos que presentan una mayor rotación dentro del mercado argentino de segunda mano.

Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA) , durante octubre se comercializaron 162.796 vehículos usados, un 2,10% menos que en el mismo mes de 2025.

La actividad también retrocedió frente a septiembre, con una caída del 4,67%, mientras que el acumulado anual registró una contracción del 4,10%.

Sin embargo, determinados vehículos mantienen un importante caudal de operaciones, incluso dentro de un contexto comercial menos favorable.

El Volkswagen Gol y Gol Trend volvieron a encabezar las preferencias de los argentinos, mientras que las tres pick ups medianas de fabricación nacional ocuparon los puestos siguientes.

Los 10 vehículos usados con mayor rotación en la Argentina

Volkswagen Gol y Trend: 8.632 unidades.

Toyota Hilux: 6.192 unidades.

Ford Ranger: 4.523 unidades.

Volkswagen Amarok: 4.517 unidades.

Chevrolet Corsa y Classic: 4.473 unidades.

Peugeot 208: 3.601 unidades.

Ford EcoSport: 3.211 unidades.

Toyota Corolla: 3.176 unidades.

Ford Ka: 2.869 unidades.

Fiat Palio: 2.860 unidades.

En conjunto, estos diez modelos acumularon 44.054 operaciones durante octubre, equivalentes a poco más del 27% del mercado total.

Otro dato significativo es el peso de las camionetas medianas. La Hilux, la Ranger y la Amarok concentraron el 65,4% de las transferencias de pickups usadas, lo que refleja su protagonismo tanto entre particulares como entre usuarios vinculados a actividades productivas.

El Volkswagen Gol y Gol Trend volvieron a encabezar las preferencias de los argentinos.

Cuánto valen los vehículos con mayor demanda

Los precios de referencia de noviembre muestran una amplia diferencia entre los modelos más accesibles y aquellos pertenecientes a segmentos superiores.

Volkswagen Gol 2016: $8.077.000.

Toyota Hilux 2025: $31.481.000.

Ford Ranger 2023: $59.562.000.

Volkswagen Amarok V6 2022: $54.047.000.

Chevrolet Classic 2016: $9.878.000.

Peugeot 208 2025: $26.708.000.

Ford EcoSport 2012: $12.389.000.

Toyota Corolla híbrido 2025: $41.066.000.

Ford Ka 2020: $17.891.000.

Fiat Palio 2016: $13.624.000.

Si bien un mayor volumen de transferencias no garantiza una menor depreciación ni una venta inmediata, constituye un indicador del interés comercial que despierta cada producto.

La disponibilidad de repuestos, los costos de mantenimiento, la trayectoria de la marca y el reconocimiento del modelo son otros aspectos que pueden favorecer una futura operación.

En este contexto, la liquidez de un vehículo puede ser tan importante como su precio de adquisición, especialmente para aquellos consumidores que planean renovar su automóvil en el corto o mediano plazo.