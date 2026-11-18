El modelo incorpora novedades en su motorización, suma equipamiento de confort y actualiza su gama de versiones. Los detalles de una propuesta que ya está disponible en el mercado argentino.

La competencia entre los autos más vendidos de la Argentina suma un nuevo capítulo. En un mercado cada vez más exigente, uno de los modelos de fabricación nacional que habitualmente se ubica entre los diez más patentados presentó una actualización con importantes modificaciones en su versión de entrada de gama.

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Se trata del Peugeot 208 , que estrenó su configuración Model Year 2027 con cambios en la oferta mecánica, mejoras en el equipamiento y una renovación de su estructura comercial.

El hatchback del segmento B, que se fabrica en el complejo industrial de Stellantis en El Palomar, provincia de Buenos Aires , ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales de la marca.

La principal novedad está en la versión Like MT, que reemplaza a la denominada Active MT. Esta variante abandona el motor naftero 1.6 de 115 CV y 150 Nm de torque para incorporar el propulsor 1.3 de 96 CV y 125 Nm , ya conocido por equipar al Fiat Cronos .

La nueva motorización está asociada a una caja manual de cinco velocidades, mientras que la tracción continúa siendo delantera.

El hatchback del segmento B, que se fabrica en el complejo industrial de Stellantis en El Palomar, provincia de Buenos Aires, ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales de la marca.

Por su parte, las versiones automáticas mantienen el motor 1.0 turbonaftero T200 de 120 CV y 200 Nm de torque, combinado con una transmisión CVT de siete marchas simuladas.

Más equipamiento y nuevos precios

Si bien la variante de acceso pierde 19 CV de potencia y 25 Nm de torque respecto de su antecesora, la marca francesa compensó parte de esos cambios con una importante incorporación de elementos tecnológicos y de confort.

Entre las novedades se destacan la pantalla multimedia de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, el climatizador automático, seis parlantes, levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas con función One Touch, cámara de retroceso y volante multifunción.

En materia de prestaciones, la velocidad máxima declarada por el fabricante pasó de 190 a 172 km/h, mientras que el precio de la versión más accesible registró un incremento de $4.170.000.

La actualización también contempla pequeñas modificaciones en la paleta de colores y en el diseño de las llantas.

En tanto, la variante Style T200 continuará comercializándose como una serie especial, por fuera de la gama convencional del Model Year 2027.

Los precios del Peugeot 208 en la Argentina son los siguientes:

Peugeot 208 Like MT: $41.664.000.

Peugeot 208 Like T200: precio todavía no informado.

Peugeot 208 Style T200: $45.160.000.

Peugeot 208 Allure Pack T200: $46.290.000.

Peugeot 208 GT T200: $48.900.000.

Con esta renovación, Peugeot busca fortalecer la competitividad de uno de sus principales productos en la Argentina, en un segmento que enfrenta una creciente oferta de vehículos importados y nuevas alternativas de motorización.