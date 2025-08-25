De origen británico, pero en manos chinas: la automotriz que desembarca en la Argentina y ofrece autos por u$s22.000







La reconocida marca arrancará su operación en el país con cuatro modelos que apuntan a públicos diferentes. Los detalles.

El MG3 Hybrid costará menos de u$s23 mil

Después de meses de expectativa, MG Motor confirmó oficialmente su llegada a la Argentina, un paso que refuerza la expansión de la marca en América Latina.

Con más de un siglo de historia y raíces europeas, la automotriz desembarca en el país de la mano de Eximar, importadora con amplia trayectoria en el negocio local, y representante de Volvo, Jaguar, Land Rover, MG y Geely en el país.

“Estamos felices de sumar a la Argentina, un mercado clave para la región, donde podremos ofrecer vehículos con diseño atractivo, tecnología avanzada y alternativas híbridas más amigables con el medio ambiente, a precios accesibles”, destacó Felipe Palma, Sales & Fleet Senior Manager de SAIC Motor Sudamérica.

Por su parte, Federico Pieruzzini, presidente y CEO de Eximar, remarcó que representar a MG “es un hito en nuestra trayectoria” y que confían en que los modelos de la marca tendrán gran recepción por parte de los consumidores argentinos, que valoran seguridad, diseño, innovación y una garantía extendida.

Los primeros cuatro modelos que llegarán a la Argentina MG arranca su operación con cuatro modelos que apuntan a públicos diferentes:

New MG3 , un compacto híbrido no enchufable pensado para el segmento masivo, que arrancará en los u$s22.000.

New MG ZS, SUV familiar con conectividad avanzada y eficiencia híbrida. mg4 MG4, hatchback deportivo 100% eléctrico con gran seguridad y tecnología. MG4 , hatchback deportivo 100% eléctrico con gran seguridad y tecnología.

MG Cyberster, roadster eléctrico que adelanta el futuro de la marca. La estrategia incluye una red de concesionarios en las principales ciudades del país y un cronograma de lanzamientos escalonado. Con esta apuesta, MG busca convertirse en una alternativa fresca y competitiva en el mercado argentino, combinando innovación, respaldo y precios ajustados al bolsillo local.