Venta de entradas para River vs Belgrano: dónde se venden, precios y cuándo salen los tickets de la Final del Torneo Apertura 2026

Los hinchas ya esperan el anuncio oficial del expendio para el partido decisivo que definirá al primer campeón argentino del año.

La final del Torneo Apertura 2026 ya tiene protagonistas y promete mover al fútbol argentino durante toda la semana. River Plate y Belgrano se enfrentarán en un partido que despierta enorme expectativa tanto en Buenos Aires como en Córdoba, con miles de hinchas pendientes de la venta de entradas y de los detalles organizativos.

Como suele pasar en este tipo de definiciones, la demanda de tickets será altísima. Apenas se confirmó el cruce, las redes sociales explotaron con consultas sobre precios, fechas y plataformas de venta. Muchos fanáticos ya empezaron a organizar viajes, hospedajes y traslados incluso antes del anuncio oficial del expendio.

La final entre River y Belgrano marcará uno de los partidos más importantes del semestre en el fútbol argentino. El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega después de una campaña sólida, con un plantel que mantuvo regularidad durante buena parte del torneo y que volvió a mostrarse fuerte en instancias decisivas .

Del otro lado aparece un Belgrano que fue creciendo partido a partido y terminó metiéndose en la pelea grande. El conjunto cordobés construyó una campaña que sorprendió incluso a varios analistas deportivos y ahora buscará dar el golpe frente a uno de los equipos con mayor peso del país .

La final se disputará en estadio neutral, tal como ocurre desde que la Liga Profesional adoptó este formato de definición y el Kempes se dividirá en mitad para cada uno de los clubes. Aunque todavía hay expectativa por cuestiones operativas y accesos, la organización apunta a un esquema dividido entre ambas parcialidades con cupos similares.

El Pirata tendrá la Popular Artime (Sur) y la Platea Gasparini (Este). Mientras que el Millonario tendrá la Popular Willington (Norte) y en la Platea Ardiles (Oeste), sector habitual de las transmisiones televisivas y con capacidad para 14.500 espectadores, para sus aficionados.

Armani Beltrán Cuenta de X: @RiverPlate Cuenta de X: @RiverPlate

El contexto también suma temperatura. River llega con la presión lógica de pelear todos los torneos, mientras que Belgrano afronta una oportunidad histórica para sumar un título de alcance nacional. En Córdoba ya se vive como una especie de fiesta anticipada y muchos hinchas comenzaron a moverse para conseguir alojamiento y transporte apenas terminó la semifinal.

Venta de entradas para la final: todo lo que tenés que saber

Según trascendió en las últimas horas, la venta de entradas para la final del Apertura 2026 se realizará de manera online y estará dividida por etapas. Los tickets se venderán a través de Deportick, la plataforma que suele utilizarse para este tipo de eventos.

Además, habrá una preventa exclusiva para clientes de Naranja X. Se estima que serán entre 4.000 y 5.000 entradas. Esa instancia comenzaría el martes 19 de mayo a las 14 y se extenderá hasta el miércoles 20 a las 14 horas.

coudet conferencia

La venta general se habilitaría después de la preventa. Lo más probable es que haya una primera instancia con prioridad para los socios de ambos clubes.

En cuanto a los precios, las populares tendrían valores cercanos a los $45.000, mientras que las plateas arrancarían alrededor de los $90.000 y podrían superar ampliamente esa cifra dependiendo de la ubicación. Todavía resta la confirmación definitiva de la organización, ya que los montos pueden modificarse según cuestiones de logística y capacidad.

También se espera un operativo especial para el retiro o validación de tickets digitales. En varias finales recientes se implementó ingreso con código QR y controles escalonados para evitar aglomeraciones en accesos. Otro dato importante es que cada club contará con cupos limitados. Aunque el estadio elegido tiene buena capacidad, la cantidad de socios y simpatizantes que quieren asistir supera ampliamente las localidades disponibles.