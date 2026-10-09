El ACA exhibirá el histórico BWA-Biguá de Reutemann en Autoclásica 2026 + Agregar ámbito en









Del 9 al 12 de octubre, el Automóvil Club Argentino participará de la muestra en el Hipódromo de San Isidro con vehículos de su museo, una charla sobre los inicios deportivos del “Lole” y un espacio exclusivo para socios.

El ACA tendrá su espacio en Autoclásica

El Automóvil Club Argentino (ACA) estará presente en Autoclásica 2026, uno de los encuentros más destacados para los fanáticos de los autos, las motos y la historia del mundo motor.

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Durante estos cuatro días, los visitantes podrán disfrutar del stand del ACA, que contará con una gran variedad de vehículos históricos y clásicos. También, en este espacio habrá diferentes propuestas vinculadas a la pasión por los motores, que invitan a recorrer parte de la historia del Club y conocer de cerca algunos de los vehículos que forman parte de su identidad.

Los clásicos que los visitantes podrán encontrar en Autoclásica De esta manera, se podrán encontrar autos clásicos del Museo del ACA como el Kreiger, Hudson, Schacht y Baqueano y, como protagonista central, el BWA - Biguá que manejó Carlos “Lole” Reutemann, una verdadera pieza histórica que los visitantes tendrán la oportunidad de conocer en detalle.

Es una pieza central en la historia de Reutemann con el equipo del Club, que fue el verdadero trampolín de su carrera, dividida en dos etapas que lo llevaron desde los circuitos zonales hasta la Fórmula 1. En este marco, el viernes 9 de octubre a las 15 horas se realizará una charla a cargo del profesor Alberto Juárez, quien contará la historia y distintos detalles del Biguá, un monoplaza de carreras italiano de Fórmula 3 que marcó una etapa importante en los inicios deportivos del “Lole”.

Cabe recordar que el ACA trajo el modelo al país a principios de 1967 para disputar una temporada especial de Fórmula 3 en enero y febrero. Es una pieza central en la historia de Reutemann con el equipo del Club, que fue el verdadero trampolín de su carrera, dividida en dos etapas que lo llevaron desde los circuitos zonales hasta la Fórmula 1.

Cabe recordar que el ACA trajo el modelo al país a principios de 1967 para disputar una temporada especial de Fórmula 3 en enero y febrero. Además de los vehículos expuestos, el ACA contará con una carpa exclusiva para socios, pensada para encontrarse, descansar y disfrutar de la visita. El espacio ofrecerá baños exclusivos y la posibilidad de disfrutar de alguna bebida mientras se toman un descanso durante el recorrido por la muestra, que se podrá recorrer en el Hipódromo de San Isidro y estará abierta de 10 a 18 horas.