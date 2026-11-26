La mujer murió en su casa de Michigan rodeada de su familia. Nieta de Harvey Firestone, su historia familiar quedó ligada a otra dinastía industrial cuando se casó con el nieto de Henry Ford.

Nieta del fundador de la compañía de neumáticos Firestone, la historia familiar de Martha quedó ligada a otra dinastía industrial cuando se casó con William Clay Ford, nieto de Henry.

La heredera de una de las grandes fortunas de la industria estadounidense Martha Firestone Ford murió a los 101 años . Se trata de una figura que simbolizó la unión de dos de las familias más emblemáticas del sector automotor, quien en los últimos años también fue propietaria de un equipo deportivo.

La empresaria falleció el martes en su residencia de Grosse Pointe, Michigan , rodeada de sus familiares, según informó el equipo de fútbol americano Detroit Lions , del que fue propietaria, mientras se desconocen las causas de su muerte.

Nieta de Harvey Firestone , fundador de la compañía de neumáticos Firestone, Martha nació el 16 de septiembre de 1925 en Akron, Ohio, y su historia familiar quedó ligada a otra dinastía industrial cuando, en 1947, se casó con William Clay Ford , nieto de Henry Ford , fundador de la automotriz que lleva su apellido.

La boda tuvo una enorme repercusión en la prensa estadounidense y fue recordada décadas después como “la boda real de Akron” . La relación entre ambas familias se remontaba a principios del siglo XX: Harvey Firestone y Henry Ford eran amigos personales y compartían largos viajes y excursiones, en ocasiones acompañados por el inventor Thomas Edison .

En 1906, Ford eligió a Firestone como proveedor de neumáticos para el primer Model T , el vehículo que marcaría un antes y un después en la industria automotriz. Así, los nietos de ambas dinastías tuvieron cuatro hijos, entre ellos William Clay Ford Jr ., actual presidente ejecutivo del consejo de administración de Ford Motor Company.

Martha se casó en 1947 con el nieto de Henry Ford, William Clay, con quien tuvo cuatro hijos y uno de ellos es hoy presidente ejecutivo de la compañía. Akron Beacon Journal

La propiedad de los Detroit Lions

El marido de Martha fue propietario de los Detroit Lions durante medio siglo, hasta su muerte, en 2014.Fue entonces cuando Martha heredó su participación mayoritaria en la franquicia y asumió el control del equipo, con lo que mantuvo a los Lions dentro de la familia. Estuvo al frente de la organización hasta 2020, cuando cedió el mando a su hija Sheila Ford Hamp, actual propietaria principal y presidenta del club.

Su gestión coincidió con años de resultados deportivos irregulares para una franquicia que arrastra una larga sequía de títulos. Los Lions no ganan un campeonato de la NFL desde 1957 y nunca disputaron el Super Bowl. Desde entonces, solo consiguieron victorias en partidos de playoffs en 1992 y 2023.

Pese a haber cedido el control del equipo, Martha siguió vinculada a la franquicia y asistía regularmente a los partidos. Incluso a los 101 años, estuvo presente en las tribunas, entre ellos en una victoria frente a los Minnesota Vikings a principios de noviembre.