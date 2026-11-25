Una histórica automotriz comenzó a realizar pruebas en Sudamérica con un modelo que combina una estética aventurera y una innovadora tecnología de propulsión. Su eventual desembarco regional podría concretarse durante 2027.

La electrificación de la industria automotriz comienza a transformar incluso a aquellos vehículos que históricamente construyeron su identidad alrededor de los motores de combustión, la potencia y las capacidades todoterreno.

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Ford es uno de los fabricantes que avanza en esa dirección y ahora prepara una alternativa que podría ampliar considerablemente su oferta de SUV en Sudamérica.

Se trata del Ford Bronco New Energy , un modelo desarrollado para el mercado chino que fue fotografiado durante una serie de ensayos en San Pablo, Brasil, según informó la revista especializada Quatro Rodas.

Su aparición en territorio brasileño despertó expectativas sobre una posible expansión comercial en la región durante 2027, aunque la compañía estadounidense todavía no confirmó oficialmente sus planes.

Uno de los principales argumentos del vehículo es su capacidad para recorrer hasta 1.220 kilómetros con la batería cargada y el tanque de combustible completo , una prestación que busca responder a una de las mayores preocupaciones de quienes consideran adquirir un vehículo electrificado: la autonomía.

A diferencia del Bronco convencional, esta propuesta fue desarrollada sobre una arquitectura propia que admite dos configuraciones mecánicas y conserva buena parte de la identidad estética de la familia todoterreno.

La tecnología que permite recorrer más de 1.200 kilómetros

La variante con mayores posibilidades de desembarcar en Brasil utiliza un sistema de propulsión eléctrica de autonomía extendida, conocido como REEV.

Su funcionamiento se diferencia del de los híbridos convencionales. En este caso, las ruedas son impulsadas exclusivamente por motores eléctricos, mientras que el motor de combustión actúa como generador de energía.

Su aparición en territorio brasileño despertó expectativas sobre una posible expansión comercial en la región durante 2027, aunque la compañía estadounidense todavía no confirmó oficialmente sus planes.

El conjunto está compuesto por dos motores eléctricos que entregan una potencia combinada de 416 CV, una batería de 43,7 kWh y un propulsor naftero 1.5 turbo encargado de generar electricidad.

Esta configuración permite reducir la dependencia de las estaciones de recarga durante los viajes largos, una característica especialmente interesante para mercados con grandes distancias y una infraestructura de carga todavía en desarrollo, como Argentina.

La autonomía combinada de 1.220 kilómetros corresponde al ciclo de homologación chino, por lo que el alcance efectivo puede variar según las condiciones de utilización.

Ford también desarrolló una versión completamente eléctrica del Bronco New Energy, equipada con dos motores que generan 445 CV y una batería de 105,4 kWh, capaz de ofrecer hasta 650 kilómetros de autonomía bajo el mismo ciclo de medición.

En términos de diseño, el SUV mantiene una silueta robusta, líneas rectas, rueda de auxilio exterior y un portón trasero de apertura lateral. También incorpora manijas integradas en la carrocería y una identidad visual asociada al Bronco tradicional.

Con una longitud cercana a los cinco metros, se posiciona por encima del Bronco Sport y presenta dimensiones comparables con las de otros SUV de gran porte, como el Haval H7 y el Tank 400.

Qué posibilidades tiene de llegar a la Argentina

Además de las pruebas realizadas en Brasil, el modelo fue registrado ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de ese país, otro antecedente que alimenta las expectativas sobre su eventual comercialización.

Las primeras estimaciones apuntan a un posible lanzamiento brasileño durante 2027, aunque todavía no existen precios ni fechas oficiales.

Un desembarco en el país vecino podría abrir la puerta a una posterior expansión hacia otros mercados sudamericanos, entre ellos la Argentina.

Su combinación de potencia, autonomía y características aventureras le permitiría competir en un segmento que comienza a incorporar nuevas tecnologías, impulsado especialmente por el crecimiento de los fabricantes chinos.

Por el momento, Ford no confirmó la llegada del Bronco New Energy al mercado argentino. Sin embargo, su presencia en los centros de pruebas regionales representa una señal que comienza a despertar interés sobre los próximos movimientos de la marca en Sudamérica.