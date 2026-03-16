Autos chinos en Argentina: la estrategia de los importadores frente a la tensión en Medio Oriente

La escalada de tensiones y la volatilidad del petróleo generan incertidumbre en el comercio global. Empresas que traen vehículos desde China explican cómo se preparan ante posibles cambios en rutas marítimas, costos logísticos y demanda de autos eléctricos.

La escalada de tensiones en Medio Oriente volvió a poner en alerta a los mercados internacionales, especialmente en sectores altamente dependientes de la logística global, como la industria automotriz . Los conflictos en la región suelen repercutir en el precio del petróleo , en las rutas marítimas y en los costos de transporte internacional, factores que pueden impactar en la cadena de abastecimiento de vehículos en distintos mercados.

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En el caso de la Argentina , esta situación cobra especial relevancia debido al crecimiento de las marcas chinas , cuya presencia en el país depende en gran medida de la importación directa desde el país asiático. En los últimos años, varias empresas comenzaron a comercializar modelos provenientes del gigante asiático, tanto en el segmento de SUV , utilitarios y motos como en el de vehículos electrificados .

Desde el sector importador aseguran que, por ahora, la situación internacional no está generando interrupciones en el abastecimiento. Sin embargo, reconocen que el contexto global siempre es monitoreado con atención.

Luciano Varone , Gerente Comercial de Famly Argentina , empresa importadora de marcas como Jetour , KYC (utilitarios), FAW y Lifan Motos , explicó en diálogo con Ámbito que la planificación logística es clave para evitar problemas en el suministro.

“El escenario internacional es siempre un factor que puede afectar la logística. En el caso de Famly , anticipamos siempre posibles situaciones de demora y por ello mantenemos stock de vehículos y especialmente de repuestos para hacer frente a cualquier variación en los plazos estipulados de llegada y disponibilidad”, señaló.

jetour t1 Jetour T1, uno de los vehículos más destacados en el país.

En cuanto al transporte marítimo, Varone destacó que la red logística del sector suele adaptarse rápidamente a cambios en el contexto global.

“No son muchas las navieras que transportan productos automotrices hacia la Argentina, y siempre se anticipan a este tipo de cambios. Actualmente no tenemos aviso de ningún retraso”, afirmó.

Una visión similar expresó Damián Rudaszewski, presidente de Grupo Dalian, compañía que representa en el país a marcas chinas como Jetour y Geely.

“No creemos que afecte el normal abastecimiento de vehículos provenientes de China, ni para transporte ro-ro ni para lo que viene en contenedor”, indicó.

Además, agregó que las compañías navieras incluso están evaluando mejoras en los tiempos de traslado. “No, no creo que las navieras tengan ese inconveniente; de hecho sé que se están analizando opciones para achicar los tiempos de transporte”, sostuvo.

Autos eléctricos y comportamiento del mercado

Otro de los interrogantes que surge en este contexto es si la incertidumbre internacional y la evolución del precio del petróleo podrían acelerar el interés del público por autos eléctricos o híbridos.

Según Luciano Varone, la demanda por este tipo de vehículos en la Argentina responde principalmente a la relación entre tecnología y precio.

“Hoy el boom de los vehículos electrificados está directamente relacionado con la relación precio/prestaciones. El cliente argentino tiene hoy la oportunidad de comprar vehículos con mucha tecnología a un precio accesible, como es el caso del Jetour T1 i-DM, que ha tenido un gran éxito gracias a la excelente oferta tecnológica que propone a un precio más que accesible”, explicó.

Desde Grupo Dalian, Damián Rudaszewski coincidió en que existe un mayor interés por estas tecnologías, aunque no necesariamente ligado a la coyuntura geopolítica.

“Sí, la gente consulta más que nunca por eléctricos e híbridos, pero no tanto como uno se pueda imaginar como consecuencia de la crisis por la guerra. De hecho, el petróleo hoy bajó de precio internacional”, señaló.

Geely EX5 Geely es otra de las marcas que llega importada desde China.

Y agregó: “Creo que eso es más de la imaginación general que lo que realmente sucede. La gente consulta por este tipo de alternativa porque es lo que está de moda hoy, tal como lo fueron en su momento los vehículos diésel y luego los turbodiésel”.

De esta manera, mientras el escenario internacional sigue marcado por la incertidumbre, los importadores de autos chinos en la Argentina aseguran que, por ahora, la cadena logística funciona con normalidad, aunque continúan atentos a la evolución del conflicto y a posibles cambios en el comercio global.