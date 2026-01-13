Elon Musk y la patente de Tesla para integrar Starlink a sus autos + Seguir en









La marca de eléctricos del empresario presentó una nueva patente con un diseño innovador para una mejor conectividad a su red satelital.

Tesla y Starlink en un mismo vehículo: la patente que integrarpia a las antenas en los techos de los autos. Foto: HE

Elon Musk avanza con un proyecto que busca revolucionar la conectividad en los vehículos eléctricos. La idea consiste en integrar antenas de Starlink directamente en su marca de autos Tesla, lo que permitiría a los conductores acceder a internet satelital en cualquier lugar del mundo. Esta iniciativa es un paso más en la fusión entre las tecnologías de sus empresas, y promete cambiar la experiencia de movilidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una patente reciente, registrada en Estados Unidos, detalla un diseño innovador para el techo de los vehículos. En lugar de usar estructuras tradicionales de acero y cristal, Tesla propone materiales poliméricos como policarbonato o plásticos ABS, que permiten el paso de señales de radiofrecuencia sin interferencias. Este cambio facilitaría la comunicación directa entre el auto y los satélites de Starlink, eliminando la necesidad de equipos externos.

Tesla-Model-Y-2025-2 La patente de Tesla para integrar la antena al diseño del vehículo La patente describe un techo diseñado específicamente para permitir comunicaciones por radiofrecuencia con satélites. El objetivo es que el vehículo pueda conectarse a la red de Starlink sin afectar su estética ni su seguridad. El texto explica que este diseño cumple con los estándares de seguridad federales de Estados Unidos, incluyendo la protección contra impactos.

El único defecto que parecería tener es que la antena no puede instalarse en techos vidriados o de otros materiales, por lo que el cliente debería optar cual tener en su auto.

El uso de materiales transparentes a las radiofrecuencias convertiría el techo en una parte activa de la conectividad del auto. Esto abriría nuevas posibilidades para funciones como navegación en tiempo real, actualizaciones de software y acceso a servicios de entretenimiento, incluso en zonas remotas donde las redes móviles tradicionales no lleguen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Chansoo/status/1998415659080765733?s=20&partner=&hide_thread=false Tesla has recently filed a US patent application on integrating RF transparent materials into the roof structure.



"facilitating clear communication with external devices and satellites"



Tesla fleet is getting @Starlink connectivity integration soon. LFG @Tesla @elonmusk… pic.twitter.com/bLa8YtPLd1 — Chansoo Byeon (@Chansoo) December 9, 2025 Un ecosistema entre las propias empresas de Elon Musk Aunque los autos ya tienen sistema de conectividad a internet esta integración de Starlink en los vehículos Tesla crearía un ecosistema tecnológico único y de menor latencia debido a la ubicación cercana de los satélites. Los beneficios incluirían: Conectividad global: Los conductores tendrían acceso a internet de alta velocidad en cualquier lugar, desde ciudades hasta desiertos o montañas.

Los conductores tendrían acceso a internet de alta velocidad en cualquier lugar, desde ciudades hasta desiertos o montañas. Mejoras en seguridad y autonomía: La comunicación constante con los satélites optimizaría funciones como telemetría y actualizaciones de software, clave para la conducción autónoma.

La comunicación constante con los satélites optimizaría funciones como telemetría y actualizaciones de software, clave para la conducción autónoma. Valor agregado: La conectividad satelital reforzaría la posición de Tesla como una empresa de tecnología, más allá de ser solo un fabricante de autos. Los posibles desafíos que enfrentaría el proyecto de Starlink y Tesla A pesar de las ventajas, el proyecto enfrenta varios desafíos antes de su implementación masiva: Costos de producción: Los materiales transparentes a radiofrecuencias pueden ser más caros que los tradicionales, lo que afectaría el precio final del vehículo.

Los materiales transparentes a radiofrecuencias pueden ser más caros que los tradicionales, lo que afectaría el precio final del vehículo. Interferencias técnicas: Garantizar una conexión estable sin interferencias requerirá ajustes precisos en el diseño y la tecnología.

Garantizar una conexión estable sin interferencias requerirá ajustes precisos en el diseño y la tecnología. Aceptación del mercado: Los consumidores deberán evaluar si el beneficio de la conectividad satelital justifica un posible aumento en el costo del auto o del servicio.