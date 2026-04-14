Amazon acelera su competencia con Starlink tras comprar la empresa de satélites Globalstar + Seguir en









Con esta operación, la empresa suma cerca de 20 satélites a su red actual de más de 200. Por su parte, Globalstar está diseñada para ofrecer conexiones fiables de bajo consumo de datos directamente a dispositivos móviles, o Direct-to-Device (D2D).

El acuerdo ayudará a Amazon a desplegar Direct-to-Device (D2D) a partir de 2028. El País

La compañía Amazon anunció este martes que comprará la firma Globalstar en una operación valorada en u$s11.570 millones para reforzar su negocio de satélites en su intento por alcanzar a Starlink. El acuerdo le permitiría a la empresa de la plataforma de compras desplegar la tecnología Direct-to-Device (D2D) a partir de 2028, un servicio también desarrollado por la compañía de Elon Musk.

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Las empresas tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares para hacerse con el lucrativo mercado de la conectividad por satélite, pero será una tarea difícil igualar la red de Starlink, que cuenta con 10.000 unidades. Con esta operación, Amazon suma las dos docenas de satélites de Globalstar a su red actual de más de 200.

Amazon estuvo trabajando para ampliar su red mediante el despliegue de unos 3200 satélites en la órbita terrestre baja para 2029. Aproximadamente la mitad de ellos deberían de estar en su posición antes de una fecha límite de julio y también se está preparando para lanzar sus servicios de Internet por satélite a finales de este año.

Amazon comprará la empresa de satélites Globalstar para plantar cara a Starlink, de Elon Musk La red de satélites de Globalstar está diseñada para ofrecer conexiones fiables de bajo consumo de datos directamente a dispositivos móviles, o Direct-to-Device (D2D). La tecnología elimina la necesidad de que los dispositivos se conecten a torres de telefonía móvil terrestres, lo que los convierte en fundamentales para los servicios de emergencia y proporcionar conectividad en zonas con cobertura móvil limitada.

globalstar La red de satélites de Globalstar está diseñada para ofrecer conexiones fiables de bajo consumo de datos directamente a dispositivos móviles, o Direct-to-Device (D2D). Defense Daily El acuerdo ayudará a Amazon a desplegar D2D a partir de 2028, informaron las empresas. Por su parte, Starlink ya presta servicio a más de nueve millones de usuarios en todo el mundo. La unidad de SpaceX, que ofrece banda ancha de alta velocidad a través de terminales de usuario, también está desarrollando servicios D2D mediante colaboraciones con operadores de telecomunicaciones como T-Mobile.

"Amazon se quedó rezagada respecto a Starlink en materia de banda ancha por satélite. La adquisición de Globalstar les permite recuperar terreno en su posición en el espectro D2D y dar un gran salto adelante en el despliegue de D2D", sostuvo el presidente y fundador de Summit Ridge Group Armand Musey. Las acciones de Globalstar, de Luisiana, subían más de un 9% en las primeras operaciones, tras haber ganado más de un 6% en las últimas dos semanas por las noticias de conversaciones entre las empresas. Mientras, las acciones de Amazon avanzaban un 2,5%. Amazon podría vender chips de inteligencia artificial para competir contra Nvidia y AMD El CEO de Amazon, Andy Jassy, encendió una nueva señal de alerta en la industria tecnológica al sugerir que la compañía podría comenzar a vender sus propios chips de inteligencia artificial a terceros, un movimiento que elevaría la competencia directa con gigantes como Nvidia y AMD. La declaración formó parte de su carta anual a accionistas, donde detalló el rápido crecimiento del negocio de chips de Amazon, desarrollado principalmente dentro de su división de nube AWS. Actualmente, la compañía diseña procesadores propios como Graviton, Trainium y Nitro, con el objetivo de reducir su dependencia de proveedores externos y mejorar costos y rendimiento en cargas de trabajo de inteligencia artificial. Según Jassy, este segmento ya genera más de u$s20.000 millones en ingresos anualizados y crece a tasas de tres dígitos. Incluso sostuvo que, si operara como una unidad independiente y vendiera chips de forma abierta como sus competidores, podría alcanzar un volumen cercano a u$s50.000 millones anuales.