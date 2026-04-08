El auto eléctrico de bajo costo que competirá con Tesla en el mercado

Los lanzamientos de esta marcas serán en 2027 para el segmento pickup y 2018 para el modelo más económico.

El mercado automotor global suma un nuevo capítulo en la competencia por la electrificación. Ford trabaja en un vehículo eléctrico de precio accesible, con el objetivo de posicionarse frente a los modelos más vendidos de Tesla . La automotriz estadounidense redefine su estrategia, tras revisar sus planes iniciales y ajusta su enfoque para lograr rentabilidad en el segmento eléctrico, luego de evaluar costos y proyecciones de producción.

La hoja de ruta actual incorpora cambios en el portafolio. Ford otorga mayor protagonismo a los vehículos híbridos , sin abandonar el desarrollo de unidades completamente eléctricas, en el contexto de una industria que influye en las decisiones empresariales.

La adopción de la movilidad eléctrica todavía atraviesa una etapa temprana , según la visión del CEO Jim Farley. El ejecutivo de la compañía plantea un escenario de evolución gradual y compara el avance del sector con una fase inicial de un proceso más largo , lo que abre margen para ajustes estratégicos.

El nuevo proyecto eléctrico de Ford Motor Company se orienta a un segmento clave del mercado global. La compañía trabaja en un modelo pensado para competir con el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y, dos de los autos eléctricos más difundidos en la actualidad. Con esta iniciativa, la marca reafirma su estrategia de electrificación y busca sostener su presencia en el sector, incluso después de algunos recortes presupuestarios recientes que implicaron la cancelación de ciertos programas de desarrollo.

La estrategia industrial de Ford también incorpora una diversificación tecnológica dentro de su catálogo . Además de los vehículos totalmente eléctricos, la compañía proyecta ampliar su oferta de modelos híbridos, incluidos algunos de sus productos más representativos como el Ford Bronco . Al mismo tiempo, la empresa analiza el desarrollo de vehículos eléctricos de autonomía extendida, conocidos como EREV, diseñados para usos más exigentes como el remolque o tareas que requieren mayor capacidad energética.

El anuncio del nuevo modelo surgió en medio de una revisión interna de la estrategia eléctrica de la automotriz. El propio CEO, Jim Farley, adelantó los lineamientos del proyecto durante una entrevista en el podcast Spike’s Car Radio. La experiencia actual de la marca con el Ford Mustang MachE funciona como punto de partida, aunque la evaluación interna detecta áreas de mejora frente a los modelos de Tesla.

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Características a considerarse

El futuro modelo eléctrico de Ford Motor Company buscará reducir las desventajas frente a Tesla en aspectos clave del segmento. La propuesta apunta a mejorar la autonomía, optimizar la eficiencia energética y reducir los tiempos de carga, con la intención de equilibrar la competencia en el mercado de vehículos eléctricos. Para lograrlo, el desarrollo se apoyará en una base tecnológica completamente nueva: la Plataforma Universal para Vehículos Eléctricos (UEV). Una arquitectura creada desde cero, que pretende marcar una diferencia en el rendimiento y la flexibilidad del vehículo.

El proyecto reúne a un equipo de ingeniería con experiencia en distintos sectores de la industria automotriz. Entre los especialistas participan profesionales que trabajaron previamente en Tesla y en la formula uno, lo que aporta conocimientos técnicos vinculados con eficiencia, aerodinámica y desarrollo de nuevas tecnologías. Esta plataforma también ofrece una gran versatilidad en la producción, ya que permite adaptaciones para hasta ocho tipos de autos, entre ellas sedanes, crossovers, camionetas, furgonetas y SUV.

El cronograma de lanzamientos prevé una implementación gradual de la nueva arquitectura. El primer modelo que utilizará esta base será una pick-up eléctrica mediana, que funcionará como punto de partida para la estrategia. El precio estimado de ese vehículo se ubicaría cerca de los 30.000 dólares, una cifra que busca ampliar el acceso dentro del segmento.