Es el nuevo auto de producción más rápido del planeta, llegó a casi 500 kilómetros por hora y sólo se fabricarán 30 unidades

El hiperdeportivo chino impuso una nueva marca de velocidad y desplazó al Bugatti Chiron como el vehículo más veloz fabricado en serie.

Este nuevo auto de producción de BYD es el más veloz. Gentileza - ABC

El fabricante BYD sorprendió al mundo automotor con un modelo que rompió todos los límites conocidos. Su creación, el Yangwang U9 Xtreme, alcanzó casi 500 kilómetros por hora en una pista alemana y se convirtió en el vehículo de producción más rápido del planeta.

El logro no sólo desplazó a marcas históricas como Bugatti o Rimac, sino que también impactó en el desarrollo de autos eléctricos de alta gama. Con 30 unidades disponibles, este modelo promete ser algo más cercano a una pieza de colección destinada a unos pocos privilegiados.

Yangwang U9 Xtreme Gentileza - Inside China Auto Cómo es el Yangwang U9 Xtreme El Yangwang U9 Xtreme es una evolución del modelo estándar lanzado por BYD. Su hazaña fue registrada en el circuito de ATP Papenburg, en Alemania, donde alcanzó los 496,3 km/h al mando del piloto alemán Marc Basseng. Este récord superó al Bugatti Chiron Super Sport 300+, que en 2019 había logrado 490,9 km/h.

Su secreto está en un sistema eléctrico de 1200 voltios, algo nunca antes visto en un vehículo de producción. La nueva arquitectura reduce la generación de calor en un 67% y mejora el rendimiento general. Cuatro motores eléctricos, capaces de girar hasta 30.000 rpm le dan una potencia de 2.959 caballos de fuerza.

El auto pesa 2.480 kilos en vacío, casi lo mismo que la versión estándar y cuenta con una suspensión DiSus-X calibrada especialmente para alcanzar esas velocidades extremas. Los neumáticos semi-slick también fueron diseñados para soportar más de 480 km/h.

El precio estimado supera los 270.000 dólares, y al ser tan limitado, se espera que cada unidad se revalorice con el tiempo. Koenigsegg Jesko Absolut, su única competencia Aunque el récord del U9 Xtreme parece imposible de superar, el Koenigsegg Jesko Absolut amenaza con superarlo. Este superdeportivo sueco es el único que podría alcanzar los 500 km/h. El Jesko cuenta con un motor V8 biturbo de 5,1 litros, que genera 1.263 CV con combustible estándar y 1.578 CV si se utiliza E85. Su diseño aerodinámico es lo que le da una ventaja en términos de velocidad. El valor del Jesko es mucho más alto con 2,85 millones de libras, equivalentes a unos 3,4 millones de dólares.

