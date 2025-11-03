SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de noviembre 2025 - 09:31

Los 10 autos eléctricos más vendidos en octubre

En pleno auge chino en la Argentina, una marca clásica y otra recién llegada al país pelean mano a mano por el liderazgo del mercado local.

El BYD Dolphin Mini empieza a ganar terreno en nuestro país

El BYD Dolphin Mini empieza a ganar terreno en nuestro país

El mercado de vehículos eléctricos continúa acelerando en la Argentina. Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante octubre se patentaron 205 unidades, marcando un fuerte salto mensual y confirmando la tendencia al alza del segmento.

En lo que va del año, el acumulado alcanza 892 patentamientos, un 83,5% más que en el mismo período de 2024.

Informate más

Este fue el segundo mes consecutivo en que ACARA publica un reporte específico para autos 100% eléctricos, reflejando el creciente interés del mercado y la llegada de nuevos modelos. En esta ocasión se produjo un empate en el liderazgo entre el Chevrolet Spark EUV y el BYD Dolphin Mini, ambos con 47 unidades registradas. Los dos modelos, recién lanzados, se benefician del arancel aduanero cero para vehículos eléctricos importados, un incentivo que explica parte de su rápido crecimiento.

chevrolet-spark-euv-2025.webp

También comenzaron a figurar en el registro unidades de Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV y Xev Yoyo, importadas por vía independiente y sin beneficios fiscales.

Los 10 modelos eléctricos más vendidos en octubre de 2025

  1. Chevrolet Spark EUV – 47 unidades

  2. BYD Dolphin Mini – 47 unidades

  3. BYD Yuan Pro – 34 unidades

  4. Volvo EX30 – 15 unidades

  5. BAIC EU5 – 13 unidades

  6. Ford E-Transit – 8 unidades

  7. Great Wall Ora 03 – 7 unidades

  8. Renault Kangoo E-Tech – 5 unidades

  9. Volvo C40 – 5 unidades

  10. Mercedes-Benz EQE 500 – 4 unidades

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias