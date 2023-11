Expectativas por nuevos proyectos de cara al futuro

En este período hemos anunciado un total de inversiones en el país por u$s50 millones destinadas a la adquisición y construcción de un centro logístico y de autopartes ubicado en Zárate que comenzará a operar en el segundo semestre de 2024. Ubicado estratégicamente por su cercanía al puerto, las 20 hectáreas adquiridas nos dan la flexibilidad suficiente para poder desarrollar otros proyectos adicionales al centro logístico dentro de la misma superficie que estamos evaluando con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestra presencia y compromiso con el desarrollo de la industria automotriz argentina. En la misma dirección, en 2023 logramos abrir un mercado de exportación para nuestros chasis de buses urbanos OH 1621. Concluiremos este año habiendo destinado un 26 % de la producción de este chasis al mercado mexicano. Sin dudas, afianzar nuestro perfil exportador es una de los principales objetivos que tenemos trazados para el próximo año.

En el plano local, nuestra planta de producción de los modelos de camiones Accelo y Atego y de los chasis de buses OH y OF se ubica en el Centro Industrial Juan Manual Fangio ubicado en Virrey de Pino. En 2023 no solo nos hemos enfocado desarrollar un perfil exportador. La producción nacional ha sido un punto central de nuestra estrategia y una prueba concreta del compromiso con el país. Cuando culmine 2023, alrededor del 70% de los camiones y chasis de buses que habremos comercializado habrán salido de nuestra línea de producción local.