ICE dio detalles de la detención de Juan Manuel Reverter, acusado del femicidio de Agostina Jalabert + Agregar ámbito en









El hombre de 38 años fue demorado hace un mes y ahora ICE informó que se quedó residiendo ilegalmente en EEUU. Se desconoce si para ese momento ya tenía pedido de captura.

El hombre de 38 años fue demorado hace un mes y ahora ICE informó que se quedó residiendo ilegalmente en EEUU. ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) dio detalles sobre la detención del argentino Juan Manuel Reverter, demorado hace un mes en el país. Se trata del principal sospechoso del femicidio de la modelo Agostina Jalabert, ocurrido en febrero de 2023 en Playa del Carmen, México.

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La captura de Reverter, de 38 años, se llevó a cabo a finales de julio en el condado de Deschutes, Oregón, tras haber estado prófugo durante tres años y medio.

Recientemente, el ICE emitió un comunicado donde se detalla que la detención se produjo gracias a la colaboración entre la Policía de Oregón y el Servicio de Alguaciles de EEUU, quienes trabajaron juntos para arrestar al inmigrante argentino buscado por homicidio.

ICE @HSI_HQ Oregon partnered with U.S. Marshals Service to arrest an illegal alien from Argentina wanted for murder.



Juan Manuel Reverter, a 38-year-old, was arrested July 23, in Deschutes County, Oregon.



Reverter is the primary suspect in the 2023 death of 31-year-old… pic.twitter.com/scNSAJRkUA — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) September 1, 2026 ICE dio detalles de la detención de Juan Manuel Reverter El Servicio detalló que se trató de "un inmigrante ilegal argentino buscado por asesinato" y que ingresó a EEUU por la vía legal en agosto de 2024, para residir por seis meses "pero permaneció más allá de ese plazo".

Desde allí, las autoridades iniciaron su seguimiento con el fin de lograr su deportación, además de culminar la búsqueda relacionada con el crimen. Se desconoce si al momento de su ingreso ilegal contaba con un pedido de captura o si fue emitida posteriormente.

En la actualidad, Reverter se encuentra detenido a la espera de su extradición a México, donde enfrentará cargos formales por el femicidio de la modelo argentina de 31 años, asesinada en febrero de 2023. Detuvieron en EEUU al exnovio de Agostina Jalabert, la modelo asesinada en México La Justicia de EEUU detuvo al argentino Juan Manuel Reverter, principal sospechoso del femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert, asesinada en México. Ambos eran pareja cuando se cometió el hecho, en febrero de 2023, y el hombre permanecía prófugo desde entonces. Reverter fue arrestado cerca de las 7:30 en Oregon, en medio de un operativo que reunió al Servicio de Alguaciles de EEUU, Interpol Washington, al Departamento de Seguridad y a la Patrulla Fronteriza. Reverter era buscado desde el 18 de febrero de 2023, luego de que se hallara sin vida a Jalabert. En enero de este año, la Interpol emitió una alerta roja por su nombre. "La víctima tenía 31 años y, según la acusación, fue golpeada y estrangulada antes de que se montara una escena para simular un suicidio", sostuvo una publicación compartida por la cuenta que pide justicia por Agostina.