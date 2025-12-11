Manejar con la mirada: la innovación de una marca premium que revoluciona el mercado automotor + Seguir en









Con esta certificación, la firma se convirtió en la primera alemana en lograr ese aval, un reconocimiento que se suma al premio otorgado por Auto Motor und Sport al mejor sistema de asistencia orientado al confort.

BMW desembarca con una plataforma renovada

La nueva generación del BMW iX3 desembarca con una plataforma renovada y un paquete tecnológico que apunta a redefinir la asistencia al volante. Entre sus principales novedades se destaca el sistema “Asistente de Autopista y Ciudad”, una evolución que combina mayor automatización con intervenciones más naturales por parte del conductor.

Cómo funciona el sistema de BMW El Asistente de Autopista permite circular sin manos sobre el volante hasta 130 km/h, siempre bajo supervisión activa del conductor. El sistema sostiene la trayectoria dentro del carril y es capaz de realizar cambios automáticos cuando el usuario lo autoriza simplemente mirando hacia el retrovisor, una interacción inédita que facilita la operación sin apartar la atención del camino.

bmw El Asistente de Autopista permite circular sin manos sobre el volante hasta 130 km/h, siempre bajo supervisión activa del conductor. Otra pieza clave es BMW Maps, que anticipa maniobras en entradas y salidas de autopistas y propone cambios de carril que también pueden confirmarse con la mirada. El asistente permanece activo incluso al atravesar intersecciones, ofreciendo una experiencia más continua y menos intrusiva.

En paralelo, el nuevo Asistente de Autopista y Ciudad comenzará a implementarse primero en Alemania y luego en mercados adicionales. Su objetivo es ampliar las funciones a contextos urbanos, desde detener el vehículo ante un semáforo en rojo hasta reiniciar la marcha sin intervención directa.

BMW también continúa desarrollando su concepto “Symbiotic Drive”, una tecnología que permite pequeñas correcciones de dirección y freno sin desconectar los sistemas de asistencia, buscando una interacción más orgánica entre el conductor y el vehículo.