Gigante automotriz analiza fabricar autos en EEUU para reducir costos y evitar aranceles + Seguir en









Frente a nuevos desafíos comerciales, la reconocida compañía analiza fabricar vehículos directamente en territorio estadounidense.

Audi planea producir en EEUU

La automotriz Audi, parte del grupo Volkswagen, evalúa seriamente avanzar con producción local en Estados Unidos como parte de una estrategia para reforzar su posicionamiento en Norteamérica. La iniciativa apunta a acercar la fabricación a sus principales mercados y reducir el impacto de los costos logísticos y los gravámenes sobre importaciones.

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Actualmente, la marca no cuenta con plantas propias en territorio estadounidense y abastece la demanda principalmente con unidades provenientes de Europa y México, lo que la expone a aranceles que afectan su competitividad. En ese contexto, la compañía reconoce que el análisis está en una etapa avanzada, aunque todavía no hay una decisión definitiva.

Audi analiza la opción concreta de fabricar autos en Tennessee Entre las alternativas en estudio, Audi considera utilizar la planta de Volkswagen en Chattanooga, en el estado de Tennessee. Según trascendió, esta instalación dispone de capacidad disponible para sumar nuevas líneas de producción, lo que permitiría ensamblar modelos y reducir parte de los costos asociados a las importaciones.

AUDI-VA Entre las alternativas en estudio, Audi considera utilizar la planta de Volkswagen en Chattanooga, en el estado de Tennessee. Aranceles y mercado, las claves de la decisión El impulso detrás de esta estrategia está directamente vinculado al contexto comercial. Estados Unidos aplica aranceles de hasta 27,5% a vehículos provenientes de México y alrededor de 15% a ciertos modelos importados desde Europa, lo que obliga a las automotrices a repensar su esquema productivo.

En paralelo, la marca continúa con su plan global de lanzamientos. Modelos como el Audi Q9 se producirán en Bratislava, el Audi E5 Sportback surge de su alianza con SAIC, y el Audi A2 e-tron comenzará a fabricarse en Ingolstadt con foco en la electrificación.

Si bien la posibilidad de producir en suelo estadounidense gana fuerza, la decisión final dependerá de la evolución de los costos y del escenario comercial. Por ahora, se trata de un movimiento estratégico en evaluación que podría redefinir la presencia de Audi en la región.