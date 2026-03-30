Hatchbacks y sedanes compactos económicos: los 15 autos 0km más baratos en la Argentina + Seguir en









Los modelos más accesibles siguen siendo clave para quienes buscan su primer vehículo, incluso en un contexto dominado por utilitarios deportivos.

Los hatchbacks y sedanes compactos siguen posicionándose entre los más elegidos

Quien hoy evalúa la compra de un auto nuevo en la Argentina con un presupuesto ajustado suele inclinarse por opciones más accesibles, como los hatchbacks y sedanes compactos.

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Las estadísticas de la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA) reflejan una transformación clara en las preferencias: los SUV concentran la mayor porción del mercado, pero no desplazan del todo a los modelos más económicos. Dentro del top 50 de patentamientos, los utilitarios deportivos alcanzan el 41%, mientras que los autos compactos aún conservan un 27% y las pick ups un 25%.

Este reparto deja en evidencia que el volumen sigue dependiendo, en buena medida, de los vehículos más accesibles. En ese universo, los precios arrancan cerca de los $26 millones y escalan hasta poco más de $37 millones en versiones base, una franja que define el ingreso al 0 km.

El mapa de los autos más baratos En la base del ranking aparece el Renault Kwid, que continúa siendo la opción más económica del mercado local. Muy cerca se posiciona el JMEV Easy 3, un modelo eléctrico que introduce una alternativa distinta dentro del segmento más bajo.

Entre los exponentes tradicionales se ubican el Fiat Mobi, el Hyundai HB20 y el Fiat Argo, todos con configuraciones pensadas para un uso cotidiano y eficiente, principalmente urbano.

HYUNDAI HB20.jpg Entre los exponentes tradicionales se ubican el Fiat Mobi, el Hyundai HB20 y el Fiat Argo, todos con configuraciones pensadas para un uso cotidiano y eficiente, principalmente urbano. Ranking de los 15 autos más accesibles en la Argentina Renault Kwid – $26.050.000 JMEV Easy 3 (eléctrico) – u$s18.900 / $26.554.500 Fiat Mobi – $27.210.000 Hyundai HB20 – $27.600.000 Fiat Argo – $29.930.000 Fiat Cronos – $31.120.000 Citroën C3 – $31.200.000 Peugeot 208 – $31.300.000 Chevrolet Onix – $31.505.900 BYD Dolphin Mini (eléctrico) – u$s22.990 / $32.300.950 MG3 Hybrid Plus (híbrido) – u$s23.500 / $33.017.000 Nissan Versa – $33.793.900 Toyota Yaris – $34.284.000 KIA K3 – u$s25.000 / $35.125.000 BAIC E5 Plus – u$s25.600 / $35.968.000 Oferta diversa y nuevas tecnologías La lista también incluye productos con fuerte presencia en el mercado local como el Fiat Cronos y el Peugeot 208, ambos fabricados en Argentina y con un rol clave en ventas. A su vez, modelos como el Citroën C3 y el Chevrolet Onix amplían la oferta con distintas motorizaciones y niveles de equipamiento. En los últimos meses, el segmento sumó propuestas con tecnologías alternativas. Ejemplo de esto son el BYD Dolphin Mini, totalmente eléctrico, y el MG3 Hybrid Plus, que combina motor térmico y sistema híbrido, acercando este tipo de mecánicas a un público más amplio. El listado se completa con opciones como Nissan Versa, Toyota Yaris, KIA K3 y BAIC E5 Plus, que aportan variedad tanto en carrocerías como en procedencias. En definitiva, mientras los SUV crecen en protagonismo, los autos compactos siguen siendo la llave de acceso al mercado automotor argentino, ahora con una oferta que comienza a incorporar electrificación y mayor diversidad de origen.