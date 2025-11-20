SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Jetour abrió la preventa del X50, su SUV más competitivo en el país

Su incorporación fortalece la estrategia global de la marca, que apunta a ofrecer vehículos competitivos y con un fuerte enfoque en la relación precio-producto.

Jetour Argentina abrió la preventa del nuevo Jetour X50, un SUV que se posiciona en la parte alta del segmento B por dimensiones y rendimiento, y que incluso supera a varias propuestas del segmento C gracias a su completo equipamiento. Con este lanzamiento, la marca continúa expandiendo su oferta local e incorpora un modelo clave dentro del creciente mercado de los SUV urbanos.

Pensado para quienes buscan tecnología, eficiencia y confort en un mismo paquete, el X50 se presenta como una alternativa moderna y bien equipada, alineada con las últimas demandas del público argentino. Su incorporación fortalece la estrategia global de Jetour, que apunta a ofrecer vehículos competitivos y con un fuerte enfoque en la relación precio-producto.

Características destacadas del Jetour X50

• Equipamiento y tecnología líderes dentro de su categoría

• Pantalla multimedia con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay

• Motor 1.5 turbo asociado a una caja automática de doble embrague de 6 velocidades

• Seis airbags y un completo paquete de asistencias a la conducción

El X50 se suma como la nueva puerta de entrada al catálogo de Jetour, manteniendo el sello tecnológico que caracteriza a todos sus productos. Tanto en los modelos iniciales como en los de gama alta, la marca prioriza confort, seguridad y soluciones digitales avanzadas.

Inicio de la preventa

La preventa ya está activa en toda la red de concesionarios Jetour del país. Durante esta etapa, el SUV puede adquirirse a un precio promocional de u$s26.600, además de incluir prioridad en la entrega cuando comience la comercialización oficial.

Presentación y próximos pasos

El lanzamiento oficial ante la prensa está programado para el 13 de diciembre, durante un evento de Golf Nocturno en el Golf de San Isidro. Posteriormente, las concesionarias más importantes contarán con unidades de test drive y se realizarán distintas acciones dirigidas a medios especializados y público general.

