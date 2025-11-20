Jetour Argentina abrió la preventa del nuevo Jetour X50, un SUV que se posiciona en la parte alta del segmento B por dimensiones y rendimiento, y que incluso supera a varias propuestas del segmento C gracias a su completo equipamiento. Con este lanzamiento, la marca continúa expandiendo su oferta local e incorpora un modelo clave dentro del creciente mercado de los SUV urbanos.
Jetour abrió la preventa del X50, su SUV más competitivo en el país
Su incorporación fortalece la estrategia global de la marca, que apunta a ofrecer vehículos competitivos y con un fuerte enfoque en la relación precio-producto.
-
Jeep presenta el Recon 2026, su primer SUV 4x4 totalmente eléctrico
-
MINI Aceman: el nuevo crossover eléctrico ya tiene precio y configuración para la Argentina
Pensado para quienes buscan tecnología, eficiencia y confort en un mismo paquete, el X50 se presenta como una alternativa moderna y bien equipada, alineada con las últimas demandas del público argentino. Su incorporación fortalece la estrategia global de Jetour, que apunta a ofrecer vehículos competitivos y con un fuerte enfoque en la relación precio-producto.
Características destacadas del Jetour X50
• Equipamiento y tecnología líderes dentro de su categoría
• Pantalla multimedia con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay
• Motor 1.5 turbo asociado a una caja automática de doble embrague de 6 velocidades
• Seis airbags y un completo paquete de asistencias a la conducción
El X50 se suma como la nueva puerta de entrada al catálogo de Jetour, manteniendo el sello tecnológico que caracteriza a todos sus productos. Tanto en los modelos iniciales como en los de gama alta, la marca prioriza confort, seguridad y soluciones digitales avanzadas.
Inicio de la preventa
La preventa ya está activa en toda la red de concesionarios Jetour del país. Durante esta etapa, el SUV puede adquirirse a un precio promocional de u$s26.600, además de incluir prioridad en la entrega cuando comience la comercialización oficial.
Presentación y próximos pasos
El lanzamiento oficial ante la prensa está programado para el 13 de diciembre, durante un evento de Golf Nocturno en el Golf de San Isidro. Posteriormente, las concesionarias más importantes contarán con unidades de test drive y se realizarán distintas acciones dirigidas a medios especializados y público general.
- Temas
- Mercado automotor
Dejá tu comentario