Jetour T1, el nuevo SUV chino que desembarca en la Argentina: todo lo que hay que saber

Con presencia en más de 65 países, la marca busca fortalecer su posicionamiento en territorio nacional con vehículos modernos, aspiracionales y competitivos en precio.

El nuevo Jetour T1

Famly Argentina realizó la presentación oficial del Jetour T1, el primer modelo de la marca con tracción integral disponible en el país. El evento, que reunió a periodistas especializados y a la red de concesionarios, tuvo lugar el viernes 22 de agosto y significó un paso clave para la consolidación de Jetour tanto en el mercado local como en la región.

Con un diseño robusto y líneas rectas de estilo “Boxy”, el T1 apunta al segmento de los SUV con perfil aventurero, aunque sin dejar de lado un enfoque urbano y tecnológico. Su equipamiento combina confort, seguridad y conectividad, buscando atraer a un público diverso que va desde familias y ejecutivos hasta usuarios con espíritu off road.

Jetour T1: el nuevo SUV chino que desembarca en la Argentina La jornada contó con la participación de ejecutivos de Famly Argentina y de representantes de la casa matriz en China. Entre ellos, Shi Jilong, Director Regional de Jetour Internacional para Latinoamérica, quien remarcó el crecimiento de la marca en la región y presentó el proyecto “Jetour Pan-American Highway”, una travesía que unirá México con Ushuaia a bordo de vehículos T1 y T2, con la producción de un documental internacional como telón de fondo.

Entre las principales características del modelo se destacan: motor turboalimentado de 254 CV, caja automática con tracción integral inteligente y siete modos de conducción, amplio espacio interior con terminaciones premium, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), conectividad inalámbrica y una garantía de 7 años o 200.000 km, una de las más extensas del mercado. Su precio de lanzamiento en Argentina es de u$s51.900.

Con presencia en más de 65 países, Jetour busca fortalecer su posicionamiento en Argentina con vehículos modernos, aspiracionales y competitivos en precio. El T1 simboliza esa estrategia: un SUV pensado para combinar estilo, tecnología y aventura en un mismo producto.