Famly Argentina realizó la presentación oficial del Jetour T1, el primer modelo de la marca con tracción integral disponible en el país. El evento, que reunió a periodistas especializados y a la red de concesionarios, tuvo lugar el viernes 22 de agosto y significó un paso clave para la consolidación de Jetour tanto en el mercado local como en la región.
Jetour T1, el nuevo SUV chino que desembarca en la Argentina: todo lo que hay que saber
Con presencia en más de 65 países, la marca busca fortalecer su posicionamiento en territorio nacional con vehículos modernos, aspiracionales y competitivos en precio.
-
China y EEUU avanzan en negociaciones comerciales en medio de nuevas amenazas de Trump
-
La tensión comercial entre EEUU y China podría aumentar la ventas argentinas de soja por fuera de temporada
Con un diseño robusto y líneas rectas de estilo “Boxy”, el T1 apunta al segmento de los SUV con perfil aventurero, aunque sin dejar de lado un enfoque urbano y tecnológico. Su equipamiento combina confort, seguridad y conectividad, buscando atraer a un público diverso que va desde familias y ejecutivos hasta usuarios con espíritu off road.
Jetour T1: el nuevo SUV chino que desembarca en la Argentina
La jornada contó con la participación de ejecutivos de Famly Argentina y de representantes de la casa matriz en China. Entre ellos, Shi Jilong, Director Regional de Jetour Internacional para Latinoamérica, quien remarcó el crecimiento de la marca en la región y presentó el proyecto “Jetour Pan-American Highway”, una travesía que unirá México con Ushuaia a bordo de vehículos T1 y T2, con la producción de un documental internacional como telón de fondo.
Entre las principales características del modelo se destacan: motor turboalimentado de 254 CV, caja automática con tracción integral inteligente y siete modos de conducción, amplio espacio interior con terminaciones premium, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), conectividad inalámbrica y una garantía de 7 años o 200.000 km, una de las más extensas del mercado. Su precio de lanzamiento en Argentina es de u$s51.900.
Con presencia en más de 65 países, Jetour busca fortalecer su posicionamiento en Argentina con vehículos modernos, aspiracionales y competitivos en precio. El T1 simboliza esa estrategia: un SUV pensado para combinar estilo, tecnología y aventura en un mismo producto.
- Temas
- China
- Industria automotriz
Dejá tu comentario