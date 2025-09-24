La marca china que desembarcó en la Argentina sorprendió con el auto eléctrico más rápido del mundo







El impresionante modelo alcanzó una velocidad máxima de 496,22 km/h en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg, en Alemania, superando cualquier récord previo de vehículos a batería y hasta de unidades a gasolina.

El U9 Xtreme hizo historia

Yangwang, la submarca de lujo de BYD que desembarcó recientemente en la Argentina, acaba de marcar un hito histórico en la industria automotriz. Su hiperdeportivo U9 Xtreme alcanzó una velocidad máxima de 496,22 km/h en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg, en Alemania, superando cualquier récord previo de vehículos eléctricos y hasta de modelos a gasolina.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, destacó: “Yangwang no reconoce lo imposible. Este récord es fruto del compromiso de todo el equipo y del piloto Marc Basseng, quien logró extraer el máximo potencial del U9 Xtreme en pista”. Por su parte, Basseng señaló que la tecnología eléctrica permite un rendimiento constante y silencioso, imposible de alcanzar con motores de combustión tradicionales.

La producción del U9 Xtreme está limitada a 30 unidades, y su nombre refleja la filosofía de la marca: explorar los límites y descubrir lo desconocido. Con esta hazaña, Yangwang consolida su lugar como referente de hiperdeportivos sostenibles a nivel global.