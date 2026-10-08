La presencia china crece entre los 10 autos 0km más baratos de octubre

Los valores de los modelos más accesibles casi no tuvieron modificaciones durante el mes. El listado muestra una mayor presencia de vehículos asiáticos y electrificados, mientras algunos clásicos del mercado quedaron afuera del top 10.

El mercado de autos 0km atraviesa un escenario de alta competencia y una demanda moderada , una situación que llevó a varias automotrices a mantener sin cambios los precios de sus modelos durante octubre.

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En este contexto, el ranking de los vehículos nuevos más económicos volvió a mostrar modificaciones respecto de años anteriores. Los modelos chinos, eléctricos y los vehículos pequeños ganaron protagonismo , mientras que opciones que durante mucho tiempo estuvieron entre las más accesibles, como Toyota Yaris, Peugeot 208 y Fiat Cronos , quedaron fuera de los primeros diez.

El JMEV Easy 3 conserva el primer lugar y se mantiene como el 0km de menor precio del mercado. A continuación, el listado completo.

El citycar 100% eléctrico de origen chino continúa encabezando el ranking. Es comercializado por Grupo Antelo y mantiene un precio promocional de u$s2.000 menos respecto de su valor habitual. Su propuesta está enfocada principalmente en los desplazamientos urbanos.

2. Hyundai HB20 – desde $28.500.000

El modelo fabricado en Brasil se ofrece con carrocerías hatchback y sedán. Utiliza un motor 1.6 litros atmosférico y la versión de entrada cuenta con una transmisión manual de seis velocidades.

3. Renault Kwid – $28.580.000

El citycar de Renault llega desde Brasil y se comercializa en dos versiones al mismo precio informado. Es una de las alternativas más pequeñas del mercado y apuesta por un equipamiento sencillo para mantener un valor de entrada competitivo.

4. Fiat Mobi – $30.280.000

El modelo de Fiat se importa desde Brasil y se ofrece en una única versión. Según el listado, es el único vehículo de la marca que no registró aumentos durante los últimos dos meses. Cuenta con motor 1.0 litros y caja manual de cinco velocidades.

5. Chevrolet Onix – desde $33.274.900

El hatchback y el sedán de Chevrolet se fabrican en Brasil y llegan al mercado argentino con un motor 1.0 litros turbo. La gama contempla alternativas con transmisión manual y automática.

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6. MG3 – u$s21.900 o $33.726.000

El hatchback chino se incorporó recientemente a la oferta local con una versión naftera, que se sumó a la alternativa híbrida con la que inicialmente llegó al país. Utiliza un motor 1.5 litros atmosférico de 114 CV y una transmisión automática CVT.

7. Kaiyi X3 – u$s22.000 o $33.770.000

El SUV compacto de origen chino es otra de las novedades que logró ingresar al listado. Está equipado con un motor naftero 1.5 litros de 114 CV y caja automática CVT.

8. Fiat Argo – $35.470.000

El hatchback de Fiat se importa desde Brasil y ocupa el octavo puesto del ranking. Su configuración incluye un motor 1.3 litros atmosférico asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

9. Suzuki Swift Hybrid – u$s22.400 o $34.160.000

El hatchback de Suzuki incorpora tecnología mild-hybrid y se posiciona como uno de los vehículos con algún grado de electrificación más económicos del mercado argentino. El sistema también le permite acceder a beneficios arancelarios para su importación desde extrazona.

10. Nissan Versa – desde $34.815.400

El sedán fabricado en México completa el top ten de octubre. Se trata de una alternativa de tres volúmenes dentro de un mercado donde los modelos compactos y hatchbacks concentran buena parte de las opciones de entrada.

El listado refleja el cambio que experimentó la oferta de 0km en Argentina. La llegada de nuevos modelos y el crecimiento de las marcas chinas modificaron el mapa de precios, desplazando a vehículos que tradicionalmente aparecían entre las alternativas más económicas.