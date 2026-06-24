Corven Motos relanza sus scooters: llegan los nuevos Expert 80 y Expert 150

La marca argentina apuesta a una línea renovada con más tecnología, diseño actualizado y soluciones prácticas para el uso diario en ciudad.

Corven Motos , perteneciente al Grupo Corven , presentó la actualización de su gama de scooters urbanos con la llegada de los nuevos Expert 80 y Expert 150 , dos modelos que buscan adaptarse a las nuevas demandas de movilidad en entornos urbanos.

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Ambas versiones incorporan mejoras en diseño y equipamiento, con el objetivo de ofrecer una experiencia de conducción más cómoda, segura y moderna. Entre las novedades se destacan la iluminación Full LED, tablero digital y puerto USB , elementos que refuerzan el perfil tecnológico de la línea.

El Expert 80 se posiciona como una alternativa ideal para quienes se inician en el mundo de las dos ruedas o priorizan la practicidad en trayectos cortos. Su motor de 80 cc con transmisión automática CVT , junto a un peso contenido y dimensiones compactas, lo convierten en un modelo ágil y fácil de manejar.

Disponible en colores gris, blanco, azul y rojo , suma además freno a disco delantero y espacio de guardado bajo asiento, características clave para el uso cotidiano.

Por su parte, el Expert 150 apunta a usuarios que requieren mayor potencia y equipamiento para un uso más intensivo. Este modelo incorpora un motor de 150 cc , sistema de frenos con CBS , doble guantera frontal, puerto USB y portaequipaje trasero, combinando funcionalidad y confort.

Corven_1 Por su parte, el Expert 150 apunta a usuarios que requieren mayor potencia y equipamiento para un uso más intensivo. Este modelo incorpora un motor de 150 cc, sistema de frenos con CBS, doble guantera frontal, puerto USB y portaequipaje trasero, combinando funcionalidad y confort.

Se ofrece en tonos gris, blanco y champagne, manteniendo una estética moderna alineada con la nueva identidad de la gama.

Diseño, funcionalidad y enfoque urbano

Tanto el Expert 80 como el 150 comparten elementos pensados para la vida diaria en ciudad, como llantas de aleación, múltiples espacios de guardado y ergonomía optimizada. La renovación estética también refuerza la presencia visual de estos scooters dentro del segmento.

Con este lanzamiento, Corven Motos busca consolidar su posicionamiento en el mercado local, ofreciendo productos accesibles y adaptados a las necesidades reales de los usuarios.

Los nuevos modelos ya están disponibles en la red oficial de concesionarios en todo el país.

Precios de las nuevas motos de Corven