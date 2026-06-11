Cuáles son los 10 autos con caja automática más baratos en la Argentina + Agregar ámbito en









La oferta de modelos sigue creciendo en el país, impulsada por la llegada de vehículos electrificados y nuevas estrategias comerciales en un contexto de menor demanda.

Los autos con caja automática crecen en el mercado argentino

La presencia de autos con caja automática ya no es una excepción en el mercado argentino. En los últimos años, este tipo de transmisión ganó terreno de forma sostenida y hoy se consolida como una de las principales tendencias del sector. A este fenómeno se suma un nuevo impulso: el desembarco de modelos híbridos y eléctricos, que directamente prescinden de las cajas manuales.

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El avance se da en un escenario particular. Según datos de ACARA, entre enero y mayo de 2026 se patentaron 247.187 vehículos, lo que representa una caída del 9,7% frente a igual período de 2025. En este contexto, las automotrices ajustan su estrategia entre aumentos selectivos, bonificaciones y financiamiento para sostener las ventas.

Los autos automáticos más accesibles del mercado En este escenario, crece el interés por los modelos más económicos con transmisión automática. Este es el ranking de los 10 autos automáticos más baratos en Argentina en junio de 2026, considerando la versión de entrada con este tipo de caja:

JMEV Easy 3 : US$18.900 ($27.594.000)

: MG 3 (nuevo, naftero): US$20.900 ($30.514.000)

(nuevo, naftero): Hyundai HB20 (Comfort Plus AT 1.6): $31.000.000

(Comfort Plus AT 1.6): Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $32.400.000

(VTi AT Feel Pack): Fiat Argo (Drive 1.3 CVT): $32.650.000

(Drive 1.3 CVT): JAC S2 (1.5 CVT Luxury): US$22.900 ($33.434.000)

(1.5 CVT Luxury): Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $34.284.000

(XS 1.5 CVT): Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $34.696.900

(LTZ 1.0 AT): Suzuki Swift Hybrid (GLX AT): US$23.900 ($34.894.000)

(GLX AT): BYD Dolphin Mini (GL): US$23.990 ($35.025.400) El modelo más accesible del listado es el JMEV Easy 3, un auto 100% eléctrico de origen chino que se posiciona como puerta de entrada a la movilidad eléctrica. Está impulsado por un motor de 68 CV y ofrece una autonomía de hasta 330 kilómetros, lo que lo convierte en una opción competitiva dentro del segmento urbano.

HYUNDAI HB20.jpg

En segundo lugar aparece el nuevo MG 3, recientemente lanzado en el país, que combina un motor naftero 1.5 de 114 CV con transmisión automática CVT, ampliando la oferta en el segmento compacto. El podio lo completa el Hyundai HB20, importado desde Brasil, que ofrece una mecánica conocida con motor 1.6 de 123 CV y caja automática de seis marchas. Más atrás, modelos como el Citroën C3 y el Fiat Argo refuerzan la presencia de hatchbacks accesibles con transmisión automática, mientras que opciones como el Toyota Yaris y el Chevrolet Onix continúan entre los referentes del segmento. El listado también refleja un cambio estructural: la creciente participación de marcas chinas y modelos electrificados, como el BYD Dolphin Mini, que empiezan a competir en precio con vehículos tradicionales.