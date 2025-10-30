La intensa guerra de precios en el mercado de autos eléctricos complica a un gigante de la industria







Pese al reciente retroceso financiero, la expansión internacional de la reconocida marca continúa a ritmo acelerado.

BYD sufrió un retroceso mundial en sus ventas Foto: Getty

El gigante chino BYD, con reciente desembarco en la Argentina, reportó una fuerte contracción de beneficios en el tercer trimestre de 2025, con ganancias de 7.800 millones de yenes, lo que supone una caída interanual cercana al 33%.

Sus ingresos, de 195.000 millones de yenes (unos 23.600 millones de euros), también retrocedieron un 3% respecto al mismo período del año anterior.

Pese al retroceso financiero, la expansión internacional de BYD continúa a ritmo acelerado. La compañía registró casi 25.000 matriculaciones en Europa en septiembre, multiplicando por cinco su desempeño del año previo, mientras que Tesla cayó un 10,5% en la región. En respuesta, BYD proyecta abrir 2.000 concesionarios europeos para 2026 y producir localmente todos sus modelos en 2028, con nuevas plantas en Hungría y Turquía.

El avance chino se produce en un contexto desafiante para la industria automotriz alemana, que pierde terreno tanto en China como en Europa. Aun así, BYD se mantiene como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos por volumen, reforzando su posición como el principal rival de Tesla en la nueva era de la movilidad eléctrica.