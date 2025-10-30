Toyota reinventa el Corolla: adelanto mundial del nuevo concepto eléctrico y futurista







El nuevo prototipo marca un quiebre con el diseño tradicional del modelo más vendido de la historia, con más de 50 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

Toyota presentó el Corolla Concept

Toyota aprovechó el Japan Mobility Show 2025, la renovada edición del histórico Salón del Automóvil de Tokio, para revelar el Corolla Concept, un adelanto de lo que será la decimotercera generación del modelo más vendido de la historia. Con más de 50 millones de unidades producidas desde 1966, el Corolla encara una transformación total, tanto estética como tecnológica.

Toyota reinventa el Corolla: adelanto mundial del nuevo concepto eléctrico y futurista El nuevo prototipo marca un quiebre con el diseño tradicional del modelo. Desaparece la clásica parrilla frontal, reemplazada por una franja lumínica LED que se extiende de lado a lado, mientras que los faros en forma de “V” invertida y el paragolpes con detalles en negro brillante refuerzan una imagen más deportiva y moderna. La silueta, más baja y fluida, fue desarrollada en el centro de diseño de Toyota en Niza y busca mayor eficiencia aerodinámica.

corolla El nuevo prototipo marca un quiebre con el diseño tradicional del modelo. Desaparece la clásica parrilla frontal, reemplazada por una franja lumínica LED que se extiende de lado a lado. En el interior, el minimalismo y la tecnología dominan la escena: el techo panorámico de vidrio inunda de luz la cabina y desaparece la pantalla central, reemplazada por un panel digital envolvente con dos pantallas táctiles laterales.

Aunque la marca no confirmó motorizaciones, el concept anticipa una estrategia multienergética, con opciones híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas. Su lanzamiento comercial está previsto entre 2027 y 2028, consolidando la evolución del ícono global hacia una nueva era de movilidad electrificada.