Una marcha china de autos eléctricos presente en la Argentina lanzó un híbrido enchufable por u$s10.000







El nuevo modelo combina un motor naftero 1.5 litros y otro eléctrico de 120 kW. Según la marca, el vehículo puede recorrer hasta 1.700 kilómetros combinados.

El nuevo Geely Galaxy Starshine 6

Geely presentó oficialmente en el Galaxy Starshine 6, su nuevo sedán híbrido enchufable compacto, que llega con siete versiones y precios que van desde 74.800 hasta 105.800 yuanes (entre u$s10.300 y u$s14.600). Durante su lanzamiento en China, la marca ofreció valores promocionales que parten de 68.800 yuanes.

Cómo es el Galaxy Starshine 6 presentado por Geelly El Starshine 6 utiliza el tren motriz EM 2.0 de Geely, con un motor naftero 1.5 litros y otro eléctrico de 120 kW. Según la marca, el modelo puede recorrer hasta 1.700 kilómetros combinados, con un consumo promedio de 2,8 L/100 km y 11 kWh/100 km de energía eléctrica. Se ofrecen dos paquetes de batería (8,5 kWh y 17 kWh), con autonomías eléctricas de 60 km o 125 km.

En diseño, adopta el nuevo lenguaje estético “Ripple Aesthetics”, con una silueta fastback, luces traseras de ancho completo y un interior dominado por una pantalla táctil de 14,6 pulgadas. También incorpora el sistema Flyme Auto con asistente de inteligencia artificial.

