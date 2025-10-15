Salto del dólar: cuál fue el vehículo que más bajó su precio en octubre







En el resto de las automotrices, las variaciones fueron dispares según el modelo y la versión, siempre atadas al ritmo inflacionario del país.

La Ford Maverick bajó su precio en octubre

En octubre, los precios del sector automotor volvieron a moverse tras dos meses consecutivos de ajustes, en un intento de la industria por recuperar márgenes luego de un primer semestre donde los valores acompañaron el ritmo inflacionario e incluso en algunos casos quedaron por debajo.

En este nuevo escenario, Mercedes-Benz se destacó por mantener sin cambios los valores de toda la gama Sprinter, que no registra incrementos desde junio. En el resto de las marcas, las variaciones fueron dispares según el modelo y la versión. Por ejemplo, la Renault Alaskan mostró una suba promedio del 7%, aunque su versión Iconic 2.3 AT 4x4 bajó un 2,7% respecto de septiembre.

Cuál fue el vehículo que más bajó su precio en octubre Entre las bajas más notorias, sobresale la Ford Maverick Lariat híbrida, cuyo precio pasó de $62.255.000 a $60.325.090, una reducción del 3,1%. En contraste, las versiones XLT y Tremor aumentaron entre 2% y 3%, con un incremento general de marca cercano al 3,8%.

La Maverick híbrida combina un motor naftero 2.5L con ciclo Atkinson y un impulsor eléctrico que en conjunto entregan 194 CV, tracción integral y cinco modos de manejo, incluyendo opciones deportivas y ecológicas.

Su equipamiento se destaca por una pantalla táctil de 13,2″, conectividad inalámbrica, sistema de audio B&O, climatizador bi-zona y un completo paquete de asistencias a la conducción Ford Co-Pilot 360, que incluye control de carril, alerta de tráfico cruzado y frenado autónomo de emergencia.