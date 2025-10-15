VOGE presentó su nueva moto DS800X Rally: todo lo que tenés que saber este modelo

Este modelo de moto, que completa su segmento off-road dentro de la categoría Adventure, está diseñado para los terrenos más desafiantes del país, ofreciendo una experiencia de conducción inigualable.

VOGE , marca líder de motocicletas , presentó oficialmente la nueva DS800X Rally en Cafayate, Salta. Este modelo, que completa su segmento off-road dentro de la categoría Adventure, está diseñado para los terrenos más desafiantes del país, ofreciendo una experiencia de conducción inigualable gracias a sus componentes de alta calidad, tecnología avanzada y rendimiento superior.

Este lanzamiento resalta el sólido crecimiento de la compañía, que duplicó su operación en el último año y multiplicó por diez su tamaño desde su llegada al país en 2021, consolidando una base de más de 20.000 usuarios únicos.

Bajo la premisa “Tu momento es ahora”, la marca invitó a +80 personas a vivir un verdadero plan de escape, porque “hay un instante que lo cambia todo. En el que entendés que no necesitás más señales. El instante en el que dejás de postergar y de inventar excusas. En el que la ruta deja de ser plan y se convierte en destino. Ese instante en el que encontrás la respuesta a la eterna pregunta.”

A través de esta invitación inspiradora, la compañía se propuso lanzar el nuevo modelo con una experiencia única en Cafayate, tierra Dakariana por naturaleza, el hábitat ideal para esta moto. Prensa especializada, generadores de contenido y concesionarios exclusivos de la red VOGE se reunieron para vivir durante 2 días un verdadero plan de escape que combinó test-rides por viñedos, charlas inspiradoras y momentos de encuentro.

El evento, realizado en Viñas en Flor, fue diseñado desde una perspectiva 360°, combinando el lanzamiento con una campaña llena de aventura, pasión y velocidad. El objetivo fue claro, poner a prueba a la DS800X Rally en terrenos en altura, de ripio, río seco, arena, a campo traviesa por cerros de tierra y piedra suelta, sendas escarpadas y angostas, etc. Y para esto, se convocaron a los mejores pilotos de Rally Dakar de nuestro país para que realicen una travesía de dos días desafiando a la moto: Cacha Rodríguez , Marcelo Sánchez , Benjamín Pascual, Juan Zapata y Javier Pizzolito.

“Como propuesta para la campaña de la DS800X Rally convocamos a los mejores pilotos en categoría Rally y Motocross de nuestro país, armamos una travesía muy intensa de dos días por rutas dakarianas para poner a prueba el calibre de la moto de la mano de quienes más saben”, afirmó Carolina Maceda, responsable de Marketing en VOGE Argentina. “El lanzamiento en Argentina se hace casi en simultáneo con España y para reflejar la sincronicidad entre ambos países invitamos al piloto español Mario Garrido Alonso, piloto VOGE. Esta sinergia tiene que ver con la forma en que trabajamos en Voge Argentina, siempre yendo un poco más allá de lo esperable”, concluyó.

“La DS800X Rally es un modelo que reúne potencia, tecnología y confort. Especialmente diseñada para terrenos sin reglas, representa un paso clave en la consolidación de nuestra gama trail y en la propuesta de valor que ofrecemos a los usuarios más exigentes que buscan combinar su espíritu libre con potencia real”, destacó Mariano Vázquez Jefe de producto de Gilera, Hero y VOGE.

Equipamiento de la DS800X Rally

Motor b icilíndrico de 798 cc , con 94 hp a 9000 rpm y torque máximo de 81 Nm a 6500 rpm, que asegura una respuesta contundente en cualquier terreno.

, con 94 hp a 9000 rpm y torque máximo de 81 Nm a 6500 rpm, que asegura una respuesta contundente en cualquier terreno. Suspensión KYB completamente ajustables : delantera con horquilla invertida de 43 mm con 200mm de recorrido y monoamortiguador trasero regulable de 190 mm, sumados a un amortiguador de dirección con 24 posiciones y un despeje de 220mm.

: delantera con horquilla invertida de 43 mm con 200mm de recorrido y monoamortiguador trasero regulable de 190 mm, sumados a un y un despeje de 220mm. Seguridad avanzada: Sistema ABS de doble canal desconectable con tres modos, TCS (Control de Tracción) y frenos de doble disco delantero de 310 mm y disco trasero de 240mm.

Sistema ABS de doble canal desconectable con tres modos, y frenos de doble disco delantero de 310 mm y disco trasero de 240mm. Neumáticos Pirelli Scorpion Rally (90/90-21" delante y 150/70-R18 detrás) sobre llantas de rayos oblicuos, para máxima adherencia y control.

(90/90-21" delante y 150/70-R18 detrás) sobre llantas de rayos oblicuos, para máxima adherencia y control. Tecnología: Pantalla TFT vertical de 7”, Dashcam integrada, iluminación full LED, puertos USB A/C con gestión energética, sensor de presión de neumáticos (TPMS) y modos de conducción personalizables.

Pantalla TFT vertical de 7”, Dashcam integrada, iluminación full LED, puertos USB A/C con gestión energética, sensor de presión de neumáticos (TPMS) y modos de conducción personalizables. Confort: Parabrisas regulable, manillar con 4 posiciones, asiento dividido con espuma de 70 mm, puños y asiento calefaccionados, y tanque de 24 litros para una autonomía extendida.

Parabrisas regulable, manillar con 4 posiciones, asiento dividido con espuma de 70 mm, puños y asiento calefaccionados, y tanque de 24 litros para una autonomía extendida. Colores: Stellar Yellow, Black Knight y Glacier White .

. Garantía: 36 meses ó 36.000km

Con la presentación de la DS800X Rally, VOGE reafirma su apuesta por la innovación, la aventura y diseño agresivo con componentes de calidad, tecnología y rendimiento superior; invitando a todos a perseguir su libertad con pasión y visión de futuro.