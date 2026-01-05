Golpe financiero a Nicolás Maduro: Suiza congela todos sus activos en el país + Seguir en









El Consejo Federal tomó la medida de manera preventiva tras la captura del exdictador venezolano, el cual tiene como objetivo “impedir cualquier fuga de capitales”.

Este lunes, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecen ante un tribunal federal de Manhattan, EEUU, donde se formalizarán los cargos de narcotráfico y tráfico de armas que le imputa la administración de Donald Trump.

El Consejo Federal de Suiza comunicó oficialmente su decisión de congelar “con efecto inmediato” los posibles activos que tiene Nicolás Maduro y, otras personas asociadas a él, en el país con el objetivo de “impedir cualquier fuga de capitales”.

Esta acción no se aplica a los miembros del actual gobierno venezolano. La medida se generó en el marco de la inestabilidad política generada tras la reciente detención de Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses y su traslado a EEUU.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Consejo Federal, la congelación de activos se fundamenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). Además, Gobierno suizo ratificó que, en caso de que futuras investigaciones determinen que dichos fondos fueron adquiridos ilícitamente, buscará que estos activos sean destinados en beneficio del pueblo venezolano.

La congelación de activos decretada tendrá una vigencia inicial de cuatro años y estará sujeta a revisión conforme evolucione la situación política y judicial. En caso de que existan pruebas de adquisición ilícita de fondos, el Consejo Federal agregó que se facilitarán procesos de asistencia judicial recíproca entre Suiza y las autoridades venezolanas.

De todos modos, esta medida se suma a las sanciones vigentes contra Venezuela desde 2018, instauradas bajo la Ley de Embargo, que ya contemplaban la congelación de activos relacionados con ciertas figuras y entidades venezolanas.

Nicolás Maduro en EEUU Este lunes, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecen ante un tribunal federal de Manhattan, EEUU, donde se formalizarán los cargos de narcotráfico y tráfico de armas que le imputa la administración de Donald Trump tras su captura en Venezuela. Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, de 69, en asociación con grupos violentos, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua de Venezuela.