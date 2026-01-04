Las motos más vendidas de 2025: los modelos que lideraron el ranking y las marcas que dominaron el mercado + Seguir en









Con más de 650 mil unidades patentadas, el sector cerró el año con fuerte crecimiento, liderazgo de las 110 cc urbanas y un claro dominio de tres marcas.

El mercado de motos cerró un 2025 exitoso en la Argentina

El mercado argentino de motovehículos atravesó en 2025 uno de sus mejores años recientes. De acuerdo a los datos oficiales de la División Motovehículos de ACARA, el sector superó las 650.000 unidades patentadas, consolidando una recuperación sostenida frente a 2024 y reafirmando el protagonismo de las motos urbanas de baja cilindrada como eje del volumen de ventas.

Diciembre cerró con 60.078 motos registradas, un crecimiento interanual del 20% y una mejora del 15% frente a noviembre. Con estos números, el acumulado anual alcanzó las 650.325 unidades, lo que representa una suba del 33,8% respecto del año anterior. El impulso estuvo dado principalmente por modelos accesibles, de mantenimiento simple y uso cotidiano, claves para la movilidad urbana.

En el análisis anual por modelos, la Gilera Smash 110 se quedó con el liderazgo absoluto, relegando por escaso margen a la histórica Honda Wave 110, mientras que el resto del top cinco volvió a estar dominado por motos del segmento cub. Más allá de las 110 cc, también se destacaron modelos on-off y de cilindrada media, que mantuvieron una demanda firme dentro de nichos específicos.

2025.12. SIOMAA. Informe de Mercado 2W_1 Por marcas, Honda ratificó su posición como la más vendida del país, seguida por Motomel y Gilera, en un mercado que mostró mayor competencia, diversidad de oferta y un consumidor cada vez más activo.

Ranking de motos más vendidas en la Argentina Gilera Smash 110 – 58.402 unidades Honda Wave 110 – 56.283 unidades Keller KN 110 – 56.283 unidades Motomel B110 – 47.273 unidades Corven Energy 110 – 37.252 unidades Ranking de marcas más vendidas en 2025 Honda – 119.004 unidades Motomel – 87.290 unidades Gilera – 81.778 unidades El cierre de 2025 confirma que el mercado de motos volvió a apoyarse en productos probados y fórmulas conocidas, pero con un nivel de crecimiento que deja expectativas positivas de cara al próximo año.

