El mercado argentino de motovehículos atravesó en 2025 uno de sus mejores años recientes. De acuerdo a los datos oficiales de la División Motovehículos de ACARA, el sector superó las 650.000 unidades patentadas, consolidando una recuperación sostenida frente a 2024 y reafirmando el protagonismo de las motos urbanas de baja cilindrada como eje del volumen de ventas.
Las motos más vendidas de 2025: los modelos que lideraron el ranking y las marcas que dominaron el mercado
Con más de 650 mil unidades patentadas, el sector cerró el año con fuerte crecimiento, liderazgo de las 110 cc urbanas y un claro dominio de tres marcas.
-
El mercado de motos cerró 2025 con más de 650 mil patentamientos y un crecimiento del 33,8%
-
Autos 0km: arranque de 2026 con más oferta importada y subas de precios moderadas
Diciembre cerró con 60.078 motos registradas, un crecimiento interanual del 20% y una mejora del 15% frente a noviembre. Con estos números, el acumulado anual alcanzó las 650.325 unidades, lo que representa una suba del 33,8% respecto del año anterior. El impulso estuvo dado principalmente por modelos accesibles, de mantenimiento simple y uso cotidiano, claves para la movilidad urbana.
En el análisis anual por modelos, la Gilera Smash 110 se quedó con el liderazgo absoluto, relegando por escaso margen a la histórica Honda Wave 110, mientras que el resto del top cinco volvió a estar dominado por motos del segmento cub. Más allá de las 110 cc, también se destacaron modelos on-off y de cilindrada media, que mantuvieron una demanda firme dentro de nichos específicos.
Por marcas, Honda ratificó su posición como la más vendida del país, seguida por Motomel y Gilera, en un mercado que mostró mayor competencia, diversidad de oferta y un consumidor cada vez más activo.
Ranking de motos más vendidas en la Argentina
-
Gilera Smash 110 – 58.402 unidades
Honda Wave 110 – 56.283 unidades
Keller KN 110 – 56.283 unidades
Motomel B110 – 47.273 unidades
Corven Energy 110 – 37.252 unidades
Ranking de marcas más vendidas en 2025
-
Honda – 119.004 unidades
Motomel – 87.290 unidades
Gilera – 81.778 unidades
El cierre de 2025 confirma que el mercado de motos volvió a apoyarse en productos probados y fórmulas conocidas, pero con un nivel de crecimiento que deja expectativas positivas de cara al próximo año.
