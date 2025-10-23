Los cinco autos con caja automática más baratos en octubre: modelos y precios







Con el aumento del tránsito urbano y la búsqueda de mayor comodidad, las versiones con este tipo de transmisión ganaron terreno frente a las manuales y ya representan una parte importante de las ventas.

El Hyundai HB20 es uno de los modelos más accesibles

La transmisión automática dejó de ser un privilegio de los autos de lujo y hoy es una alternativa disponible en cada vez más modelos del mercado argentino. Lo que antes se asociaba al confort exclusivo de los vehículos premium, ahora se extiende a los segmentos de entrada, tanto en autos urbanos como en SUV compactos, reflejando un cambio claro en las preferencias de los conductores locales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con el aumento del tránsito urbano y la búsqueda de mayor comodidad, las versiones automáticas ganaron terreno frente a las manuales y ya representan una parte importante de las ventas. En este contexto, varias marcas decidieron ampliar su oferta con opciones más accesibles, incluso dentro de los modelos más económicos del país.

A continuación, un repaso por los cinco autos automáticos más baratos disponibles en la Argentina, sus precios actualizados y el tipo de transmisión que utilizan:

Los cinco autos con caja automática más baratos en octubre Citroën C3 VTi AT Feel Pack – $29.660.000

Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6 – $29.900.000

Toyota Yaris XS 1.5 CVT – $30.023.000

Chevrolet Onix LTZ 1.0 AT – $32.378.900 chevrolet-onix-plus-2025.webp El Chevrolet Onix también figura como uno de los modelos más accesibles en el mercado nacional. JAC S2 1.5 CVT Luxury LV – u$s21.900 (equivalente a $33.178.000) Las transmisiones automáticas más comunes en estos modelos son las convencionales con convertidor de par, las CVT (de variador continuo) y las de doble embrague, cada una con características propias que equilibran suavidad, rendimiento y eficiencia.

El mercado argentino consolida así una tendencia irreversible: la comodidad del manejo automático ya no depende del poder adquisitivo, sino de la elección del usuario.

Temas Industria automotriz