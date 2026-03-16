Los autos más baratos de la Argentina en marzo: cuáles cuestan menos de $28 millones

En un mercado cada vez más competitivo, varias marcas decidieron frenar los aumentos e incluso ajustar algunos precios. Entre los modelos más accesibles del país ya aparecen vehículos eléctricos y SUV de origen chino.

El mercado automotor argentino atraviesa un momento de fuerte competencia entre marcas, impulsado por la llegada de nuevos jugadores y una mayor oferta de modelos importados. En ese escenario, muchas automotrices decidieron frenar los aumentos de precios durante marzo , mientras que otras incluso aplicaron reducciones en algunas versiones para sostener el nivel de ventas.

Como resultado, el listado de los autos más baratos del país muestra valores que se mantienen por debajo de los $28 millones , un nivel que equivale aproximadamente a u$s20.000 al tipo de cambio actual. Dentro de ese ranking aparecen hatchbacks urbanos, sedanes compactos e incluso, por primera vez, modelos de marcas chinas , entre ellos un auto 100% eléctrico y un SUV .

Entre los modelos más accesibles del mercado argentino en marzo de 2026 se destacan cinco vehículos que encabezan el ranking por precio.

El primero es el Renault Kwid , que tiene un valor de $26.050.000 . Se trata de un hatchback compacto que fue relanzado a fines de 2024 tras una primera etapa en el país. La marca lo posicionó como una de las opciones más económicas del mercado y actualmente se comercializa en dos versiones con el mismo precio .

En segundo lugar aparece el JMEV Easy , con un valor de $26.460.000 . Este modelo es un auto 100% eléctrico lanzado en 2025 por el Grupo Antelo y se convirtió en uno de los eléctricos más accesibles del país. Con dimensiones compactas y orientación urbana, su precio ronda los u$s18.000 , incluso por debajo de propuestas como el Tito , el vehículo eléctrico de Coradir que llegó a ser uno de los más vendidos del segmento.

El tercer puesto corresponde al Fiat Mobi, que cuesta $27.210.000. Este modelo volvió al mercado argentino en 2025, tras la reapertura de las importaciones. Se ofrece en una única versión y representa una de las alternativas más económicas dentro de la gama de Fiat.

Otro de los autos del ranking es el Hyundai HB20, con un precio de $27.600.000. Este hatchback de la marca coreana llegó al país en 2024 y rápidamente se posicionó como una de las opciones accesibles del segmento. Además del hatch, la marca también ofrece una versión sedán con distintos niveles de equipamiento.

HYUNDAI HB20.jpg Otro de los autos del ranking es el Hyundai HB20, con un precio de $27.600.000.

El listado se completa con el Jac S2, cuyo precio es de $27.860.000. Este modelo de la automotriz china JAC es actualmente uno de los SUV más baratos del mercado argentino, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan un vehículo con mayor espacio y posición de manejo elevada.

Más allá de este “top five”, existen otros modelos que se ubican dentro del segmento de autos económicos, aunque con precios algo superiores. Entre ellos aparecen el Chevrolet Onix, el Peugeot 208 y el Fiat Cronos, cuyos valores de entrada de gama rondan los $30 millones, mientras que las versiones más equipadas pueden acercarse a los $40 millones.

En general, dentro del mercado local los hatchbacks siguen siendo los modelos más buscados, aunque también existen opciones sedán y SUV dentro del segmento de autos accesibles, ampliando la oferta para distintos perfiles de usuarios.