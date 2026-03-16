Cuál es el país que más autos chinos compra en todo el planeta

Antes de la entrada en vigor de nuevos aranceles a los vehículos importados, fabricantes de China aceleraron exportaciones y acumularon stock en mercados clave.

Las automotrices de China volvieron a mostrar su capacidad de anticipación en el mercado global. Ante la inminente aplicación de aranceles del 50% para vehículos provenientes de países sin tratado de libre comercio , varios fabricantes decidieron acelerar las exportaciones y enviar más unidades de las previstas a distintos mercados internacionales.

La jugada permitió que muchas marcas ingresaran grandes volúmenes de vehículos antes de la entrada en vigor de las nuevas tarifas comerciales, generando un stock suficiente para sostener las ventas durante buena parte de 2026 sin trasladar de inmediato el impacto de los impuestos al precio final.

Según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China , durante 2025 se exportaron 625.187 vehículos desde China hacia México , lo que convirtió a ese país en el principal destino mundial para los autos chinos, superando a mercados relevantes como Rusia , Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido .

Sin embargo, las estimaciones de ventas muestran que alrededor de 406.000 unidades fueron comercializadas durante el año, lo que implica que más de 200.000 vehículos quedaron disponibles como inventario para el mercado de 2026 .

MG Motor fue la marca china con más ventas de vehículos ligeros en México en 2025.

El volumen acumulado es significativo desde el punto de vista competitivo. Para dimensionarlo, el líder de ventas del mercado mexicano durante 2025 comercializó cerca de 274.000 unidades en todo el año.

Contar con un stock cercano a 200.000 vehículos permite a los fabricantes sostener precios competitivos, absorber parcialmente el impacto de los nuevos aranceles y mantener presencia comercial mientras se ajustan las condiciones del mercado.

Este movimiento también revela un cambio estructural en la industria automotriz global. Las compañías chinas no solo compiten con precios agresivos o tecnología electrificada, sino que también demuestran una creciente capacidad logística, financiera y estratégica para anticipar regulaciones y adaptar su estrategia comercial con rapidez.

En este contexto, la expansión internacional de estas marcas también comienza a sentirse en Argentina. En los últimos años, el mercado local sumó nuevas automotrices de origen chino como BYD, Chery, JAC, BAIC, Great Wall o Foton, muchas de ellas con foco en vehículos eléctricos, híbridos y SUVs.

El avance de estas compañías coincide además con la apertura gradual del mercado argentino a nuevos importadores y tecnologías electrificadas, lo que podría ampliar aún más la presencia de fabricantes asiáticos en el país.

De esta manera, la competencia global en el sector automotor ya no depende únicamente del producto. La capacidad de anticiparse a cambios regulatorios, gestionar inventarios y reposicionar la oferta en distintos mercados se ha convertido en una ventaja clave dentro de una industria cada vez más dinámica y globalizada.