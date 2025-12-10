Autos 0km más baratos: cuánto podrían bajar los precios + Seguir en









El Gobierno avanza en una reforma clave que podría abaratar los vehículos de gama media y alta. La propuesta sería enviada al Congreso en los próximos días como parte de un paquete más amplio de cambios impositivos.

El Gobierno acelera en una medida que permitirá bajar los precios de los autos 0km Depositphotos

El Gobierno prepara una modificación tributaria que, de concretarse, podría transformar el mercado automotor argentino. Se trata de la derogación total del impuesto interno aplicado a los vehículos 0km de mayor valor, un gravamen que durante años encareció fuertemente a los modelos de gama media-alta y alta. La propuesta, que tomó estado público el martes 9 de diciembre, sería enviada al Congreso en los próximos días como parte de un paquete más amplio de cambios impositivos.

Hoy, este tributo alcanza únicamente a autos particulares, dejando fuera a pick ups y utilitarios. Aunque recientemente se redujo la alícuota máxima al 18%, el impacto en el precio final continúa siendo notable: los modelos alcanzados terminan aumentando alrededor de un 22%. Esta distorsión obligó a terminales e importadores a limitar versiones o ajustar equipamientos para no superar el umbral.

Cuánto podrían bajar los precios de los autos 0km La eliminación del impuesto busca justamente corregir ese desfasaje. Si la reforma avanza, las proyecciones del sector estiman que los vehículos actualmente alcanzados por el gravamen podrían reducir su precio entre 20% y 25% de manera casi inmediata. El efecto podría extenderse también a otros segmentos, ya que las marcas tendrían que reorganizar sus listas para conservar competitividad.

En las concesionarias reconocen que buena parte del mercado quedó trabado por el impuesto: versiones discontinuadas, productos acotados y estrategias comerciales orientadas a evitar saltos abruptos en el precio. Sin esa barrera, volvería la oferta completa de varios modelos.

De todos modos, las automotrices no están obligadas a trasladar la totalidad del alivio fiscal al consumidor, y algunos analistas advierten que la expectativa de bajas podría postergar decisiones de compra en diciembre. Aun así, la posible derogación del impuesto interno aparece como la señal más fuerte de descompresión tributaria para el sector y podría reconfigurar la estructura de precios a partir de 2026.