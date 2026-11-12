Marca china revoluciona la carga de autos eléctricos con una tecnología que promete cambiarlo todo

La automotriz presentó una solución que combina energías renovables, almacenamiento y automatización. El desarrollo busca reducir los tiempos de espera y transformar la experiencia de los conductores.

La industria de los autos eléctricos enfrenta uno de sus mayores desafíos: reducir los tiempos de carga y facilitar el acceso a la energía .

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En ese escenario, BYD presentó una nueva tecnología que busca transformar la manera en que los automóviles recuperan su autonomía , mediante una combinación de generación solar, baterías y sistemas automatizados.

La compañía china anunció la puesta en marcha de una instalación experimental en el desierto de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos , donde integra por primera vez sus tecnologías de energía solar, almacenamiento, carga ultrarrápida y conexión robotizada. El proyecto representa un nuevo paso en su estrategia para desarrollar soluciones que vayan más allá de la fabricación de vehículos.

Uno de los aspectos más destacados es la incorporación de FLASH Charging , un sistema que, según los datos difundidos por la automotriz, permite recuperar del 10% al 70% de la batería en apenas cinco minutos , mientras que alcanzar el 97% demanda aproximadamente nueve minutos. Estas prestaciones buscan acercar la experiencia de recarga eléctrica a los tiempos habituales de una estación de combustible.

La novedad no se limita a la velocidad. La instalación combina distintas tecnologías para que la energía pueda generarse, almacenarse y utilizarse dentro de un mismo complejo. De esta manera, BYD apunta a disminuir la dependencia de la red eléctrica convencional y ampliar las posibilidades de instalar estaciones de carga en diferentes ubicaciones.

La novedad no se limita a la velocidad. La instalación combina distintas tecnologías para que la energía pueda generarse, almacenarse y utilizarse dentro de un mismo complejo.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, destacó que se trata de la primera presentación mundial de una solución que reúne generación solar, almacenamiento y FLASH Charging. Según explicó, el objetivo es integrar energía limpia y carga ultrarrápida para ofrecer una experiencia más sencilla, inteligente y eficiente a los usuarios.

La infraestructura utiliza el sistema denominado SSC (Solar, Storage and Charging), que aprovecha paneles solares para producir electricidad y baterías para conservarla hasta el momento en que un vehículo necesita recargarse.

Esta arquitectura también permite que el sistema funcione de manera independiente de la red eléctrica, una característica especialmente relevante para regiones alejadas de los grandes centros urbanos o con infraestructura energética limitada.

La elección del desierto de Abu Dabi tampoco es casual. Las elevadas temperaturas, la intensa radiación solar y las escasas precipitaciones ofrecen condiciones particulares para evaluar el funcionamiento de una instalación que combina distintas tecnologías energéticas.

El auto se estaciona solo y un robot conecta el cargador

Además de la generación de energía y la velocidad de recarga, BYD incorporó un sistema que automatiza una de las tareas habituales de los conductores: conectar el vehículo al cargador.

La instalación dispone de un brazo robótico capaz de identificar el puerto de carga, abrir su tapa e introducir el conector sin intervención humana.

El mecanismo utiliza cámaras, sistemas de reconocimiento visual y sensores de fuerza para localizar correctamente la conexión y realizar la maniobra con precisión.

La tecnología se complementa con Automated Valet Parking, una función de estacionamiento autónomo que permite al vehículo desplazarse hasta un espacio de carga previamente asignado.

De acuerdo con la compañía, el conductor solamente debe abandonar el automóvil, cerrarlo y dejar que el sistema complete el procedimiento.

Una vez que el vehículo llega a su posición, el brazo robotizado realiza la conexión con FLASH Charging y comienza el suministro de energía.

Esta solución busca mejorar la comodidad de los usuarios, especialmente en lugares con temperaturas extremas o cuando resulta necesario reducir el tiempo dedicado a las operaciones de carga.

También representa un avance hacia estaciones donde buena parte del proceso pueda realizarse de manera automatizada, desde el estacionamiento hasta la conexión eléctrica.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, destacó que se trata de la primera presentación mundial de una solución que reúne generación solar, almacenamiento y FLASH Charging.

El desarrollo se apoya en la experiencia de BYD Solar, la división especializada en generación fotovoltaica de la compañía.

Con más de 16 años de actividad, presencia en más de 100 países y regiones, un equipo de investigación integrado por más de 300 especialistas y más de 200 patentes tecnológicas, esta unidad aporta los sistemas de generación solar utilizados en la instalación.

La integración también responde a una estrategia que BYD comenzó a desarrollar hace dos décadas.

En 2006, Wang Chuanfu, presidente de la compañía, presentó su visión de los denominados Tres Sueños Verdes: producir electricidad mediante energía solar, almacenarla en baterías y utilizarla para impulsar vehículos eléctricos.

La nueva infraestructura reúne esos tres conceptos en una misma instalación y agrega herramientas de automatización que buscan simplificar el proceso de carga.

BYD prepara una expansión internacional de su red de carga

El proyecto de Abu Dabi forma parte de una estrategia de mayor alcance. BYD anunció que prevé instalar 6.000 estaciones FLASH Charging en distintos mercados internacionales antes de finalizar 2027.

La expansión apunta a facilitar el acceso a la carga ultrarrápida y acompañar el crecimiento de los vehículos eléctricos en diferentes regiones.

El fabricante también continúa desarrollando tecnologías vinculadas con el almacenamiento energético, entre ellas la segunda generación de Blade Battery, uno de los componentes centrales de su estrategia de electrificación.

La posibilidad de combinar estaciones de alta potencia con generación renovable y almacenamiento propio podría ofrecer alternativas para ampliar la infraestructura en zonas donde la capacidad de la red eléctrica representa una limitación.

Sin embargo, la implementación a gran escala dependerá de factores como los costos de inversión, la disponibilidad de equipamiento y la compatibilidad de los vehículos con las nuevas tecnologías.

Por el momento, la compañía no detalló en la información difundida los costos de instalación de esta solución integrada ni un cronograma específico para su llegada a Argentina.

En un mercado global donde la autonomía, los tiempos de recarga y la disponibilidad de infraestructura siguen siendo aspectos decisivos para los compradores, BYD busca posicionar la tecnología de carga como una nueva herramienta de competencia.

La apuesta ya no consiste solamente en fabricar vehículos con baterías de mayor capacidad, sino en desarrollar un ecosistema capaz de producir energía, almacenarla y suministrarla de forma rápida y automatizada.

Con esta presentación, la automotriz china plantea una nueva etapa para la movilidad eléctrica, en la que la velocidad de recarga, la energía renovable y la automatización podrían convertirse en elementos centrales de las estaciones del futuro.