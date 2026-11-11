¿Podrán los bloques comerciales resistir el segundo choque chino?

La proliferación de acuerdos comerciales regionales está configurando un nuevo orden económico global, sin un liderazgo centralizado. Sin embargo, Richard Baldwin advierte que una nueva oleada de exportaciones chinas subvencionadas podría dividir al mundo en bloques enfrentados.

Los acuerdos comerciales entre distintos bloques regionales buscan reducir las tensiones y construir un sistema económico internacional más abierto.

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Una oleada de acuerdos comerciales regionales está dando forma a un nuevo sistema de comercio internacional sin un liderazgo centralizado. Sin embargo, la entrada masiva de productos chinos subvencionados amenaza con dividir la economía mundial en bloques enfrentados.

En enero, la Unión Europea firmó un acuerdo comercial con Mercosur, el bloque sudamericano, tras más de 25 años de negociaciones. Diez días después, concluyó las conversaciones con India, iniciadas en 2007. Acuerdos que llevaban años, incluso décadas, estancados están cerrándose ahora en cuestión de meses.

La pregunta es si estos acuerdos regionales contribuyen a fragmentar la economía mundial en bloques rivales o si, por el contrario, ayudan a construir un sistema comercial más abierto.

Creo que ocurre lo segundo. Estamos asistiendo a la formación de un nuevo sistema comercial internacional que avanza sin que nadie lo dirija.

El verdadero peligro se encuentra en otro lugar: una avalancha de productos chinos subvencionados que empuje a las economías desarrolladas a formar una coalición contra China y termine dividiendo el mundo en bloques comerciales enfrentados.

El otro 75 % del comercio mundial

Desde abril de 2025, cuando comenzó lo que denomino la «guerra comercial mundial», los titulares se han concentrado en Washington y Pekín. Sin embargo, las importaciones de Estados Unidos y China, sumadas, representan apenas una cuarta parte del comercio mundial.

Lo que haga el otro 75 % es lo que realmente determinará el futuro del sistema comercial internacional.

Y ese 75 % no ha optado por la confrontación, sino por la adaptación.

Prácticamente ningún país respondió con represalias comerciales a Estados Unidos. En su lugar, los gobiernos reforzaron sus mecanismos de defensa frente a las presiones económicas, trataron de reducir su dependencia de las cadenas de suministro chinas y estadounidenses y aceleraron la firma de acuerdos de libre comercio.

Estos acuerdos están configurándose alrededor de dos grandes espacios de estabilidad y previsibilidad: la Unión Europea y el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), un pacto comercial que reúne a países tan diversos como Vietnam, Perú y el Reino Unido.

Sus normas van mucho más allá de los aranceles. Como base común, las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) siguen funcionando para todos, salvo para Estados Unidos, el único país que ha sustituido el derecho comercial por la ley de la selva.

Nadie diseñó deliberadamente este nuevo sistema.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha pedido a las potencias intermedias que asuman el liderazgo, pero eso nunca sucederá. Las potencias intermedias se parecen a los gatos a la hora de comer: cada una va por su cuenta.

Cada vez que un bloque comercial crece, los exportadores de los países que quedan fuera presionan a sus gobiernos para incorporarse. Entonces cae otra ficha del dominó.

El sistema se está construyendo por sí solo, prácticamente en piloto automático.

Además, una integración económica más profunda no implica necesariamente excluir a quienes permanecen fuera de estos acuerdos. Contar con un conjunto de normas comunes para numerosos mercados facilita la actividad de cualquier empresa que quiera vender en ellos, incluidas las compañías chinas.

Esta es una de las razones por las que Pekín no ha mostrado una preocupación especial por el CPTPP.

El Índice de Comercio Sostenible Hinrich–IMD, que alcanza ya su quinta edición, apunta en la misma dirección.

«Desde el punto de vista estadístico, observamos avances significativos en los países que forman parte de estos acuerdos comerciales», señaló mi colega Arturo Bris, director del IMD World Competitiveness Center, durante la presentación del índice.

China Shock 2.0: la amenaza de una nueva oleada de exportaciones chinas

La principal amenaza procede de las fábricas chinas.

Los vehículos eléctricos, las baterías, los paneles solares, los semiconductores y la maquinaria fabricados en China con apoyo de subvenciones públicas están llegando masivamente a los mercados internacionales. Los países importadores responden de manera individual y, en muchos casos, poco eficaz.

Imaginemos que las economías desarrolladas deciden unirse contra China y que Pekín responde con represalias.

Cada parte interpreta sus propias medidas como defensivas y las del adversario como una agresión. En este escenario pesimista, el mundo termina fragmentándose en dos o tres grandes bloques enfrentados.

El comercio se contrae y la prosperidad disminuye.

China ya ha demostrado cómo respondería a una confrontación de este tipo.

Cuando Washington impuso aranceles generalizados, Pekín respondió restringiendo las exportaciones de determinados componentes, como los imanes de tierras raras, esenciales desde el punto de vista tecnológico, pero de escaso valor económico.

Para China, limitar su suministro tiene un coste mínimo. Sin embargo, estas restricciones pueden paralizar las cadenas de producción de automóviles en Estados Unidos y Europa.

Washington, por el contrario, eligió el instrumento equivocado.

Los aranceles estadounidenses tienen un efecto contraproducente: encarecen los costes de producción de los propios fabricantes nacionales.

Cuando entró en vigor el arancel del 25 % sobre Canadá y México, los fabricantes de automóviles llamaron a la Casa Blanca y consiguieron que los vehículos quedaran exentos.

Toda política comercial tiene una dimensión política. En Estados Unidos, la política comercial es exclusivamente política.

Dos mecanismos para amortiguar el impacto

Existen dos posibles mecanismos para evitar que esta situación desemboque en una confrontación comercial de mayor alcance.

El primero consiste en controlar las entradas masivas de determinados productos mediante acuerdos de comercio gestionado en un número reducido de sectores, como los vehículos eléctricos y las baterías.

A principios de los años noventa estuve en la Casa Blanca, cuando Japón y Estados Unidos mantenían importantes disputas comerciales. Entonces, este tipo de acuerdos permitió contener los principales conflictos.

El segundo mecanismo es lo que denomino Subsidy Arms Limitation Talks, unas negociaciones para limitar la carrera de subvenciones públicas.

La idea es que China y otros países, probablemente sin Estados Unidos, acuerden establecer límites y normas comunes sobre las ayudas estatales a sus industrias.

La Unión Europea debería liderar esta iniciativa.

Estados Unidos no está en condiciones de mantener un debate razonable sobre China y las subvenciones industriales. La Unión Europea, sí.

Y China tendría motivos para escuchar, porque la alternativa sería peor.

Por separado, ninguno de estos mercados tiene suficiente peso como para preocupar a Pekín. Pero, en conjunto, representan el 75 % del mercado mundial.

Una coalición de países, no una nueva burocracia

Deborah Elms, responsable de Política Comercial de la Hinrich Foundation y fundadora del Asian Trade Centre de Singapur, duda de que los bloques regionales puedan llegar a un acuerdo para limitar las subvenciones.

"Actualmente tenemos, por ejemplo, el CPTPP y el RCEP [Asociación Económica Integral Regional], que ni siquiera consiguen ponerse de acuerdo sobre cómo gestionar la incorporación de nuevos miembros", señaló.

«Si no son capaces de crear una secretaría, decidir dónde ubicarla o determinar quién gestionará su presupuesto, me cuesta imaginar que puedan abordar realmente el problema de las subvenciones».

Sin embargo, algunas de las soluciones más eficaces adoptadas recientemente en el comercio internacional no necesitaron una estructura de ese tipo.

Cuando Estados Unidos abandonó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, Japón tomó la iniciativa y lo transformó en el CPTPP, sin reclamar ningún título ni presidencia.

Japón actuó como el elefante que encabeza una manada, y los demás lo siguieron.

Cuando Washington bloqueó el Órgano de Apelación de la OMC, la Unión Europea impulsó un mecanismo alternativo sin un comité formal ni una estructura institucional permanente. China también se incorporó.

Una coalición de países dispuestos a actuar conjuntamente podría conseguir algo similar en materia de subvenciones.

Incluso Elms dejó abierta esa posibilidad: "Si algo hemos aprendido durante el último año y medio es que nunca debemos decir nunca".

Poner orden en casa

Deborah Elms y yo coincidimos en las implicaciones de esta transformación para los países que permanecen fuera de los grandes acuerdos comerciales.

Los países que tienen sus asuntos internos bien organizados siempre han resultado más atractivos como socios comerciales, explicó Elms.

"Lo que ha cambiado es que ahora esa ventaja se ha multiplicado. Si un país tiene una situación interna sólida y está dispuesto a colaborar con otros, el beneficio que puede obtener es avanzar hacia una mayor prosperidad y crecimiento económico".

Cuando los 166 miembros de la OMC actuaban conjuntamente, algunos países podían beneficiarse del impulso colectivo sin necesidad de tomar demasiadas iniciativas propias.

Ahora, cada gobierno debe buscar sus propios socios.

A Elms le preocupa especialmente que los países peor situados en el índice encuentren todavía más dificultades para impulsar su crecimiento y desarrollo económico.

¿Y Estados Unidos?

Mientras el resto del mundo sigue avanzando, Washington se repliega sobre sí mismo. Y eso es una mala noticia.

Durante buena parte del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial funcionó sin una participación significativa de India y China en el comercio internacional. Sin embargo, todos salimos ganando cuando ambos países abrieron sus economías.

El otro 75 % del comercio mundial también puede seguir adelante sin Estados Unidos. Pero sería mejor que participara.

Los nuevos bloques comerciales son una respuesta a las presiones económicas y a la pérdida de previsibilidad. Cuanto más crecen, más atractivos resultan.

Si conseguimos mantener sus puertas abiertas y amortiguar las tensiones, estos acuerdos contribuirán a construir un sistema comercial más abierto.

Pero debemos prestar atención al segundo choque chino. Podría convertir esas piezas de construcción en obstáculos que terminen fragmentando la economía mundial.

Richard Baldwin expuso estos argumentos durante la presentación del Índice de Comercio Sostenible Hinrich–IMD 2026, junto con Deborah Elms, de la Hinrich Foundation, y Arturo Bris, de IMD. El seminario web estuvo moderado por Chuin Wei Yap, de la Hinrich Foundation.

Sobre el autor

Richard Baldwin

profesor de Economía Internacional

Richard Baldwin es profesor de Economía Internacional de IMD. Fundó el portal de análisis de política económica VoxEU.org, del que fue editor jefe hasta finales de 2025. También fue director y posteriormente presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).

Entre sus libros destacan The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization (2016) y The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work (2019).

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