Martín Zuppi: "Creo en un mercado abierto, pero con condiciones de competencia parejas"

El presidente de Stellantis Argentina evaluó el impacto de los cambios regulatorios y el ingreso de nuevos jugadores en la industria automotriz local, en el marco de la Expo Auto Chino.

La primera edición de la Expo Auto Chino en la Ciudad de Buenos Aires tuvo a Stellantis como uno de los protagonistas del evento, con la presencia de su marca china Leapmotor , que forma parte de la estrategia global del grupo para vehículos electrificados.

En un contexto de fuerte apertura comercial, mayor presencia de importados y reconfiguración del mercado automotor argentino, el presidente de Stellantis Argentina , Martín Zuppi , analizó el escenario y el posicionamiento del grupo.

Consultado sobre las nuevas escalas de valor FOB para la importación con arancel 0% de vehículos híbridos y eléctricos, Zuppi valoró el impacto en términos de diversidad de oferta.

“Entendemos que abre un abanico interesante para que distintos productos puedan encajar dentro de los nuevos valores. Eso permite sumar modelos y marcas bajo el esquema de arancel cero y, en definitiva, no lo vemos como algo negativo. Al contrario, ordena y amplía la oferta disponible. El cupo total de 50.000 unidades no cambia, pero sí se diversifica el acceso a más tecnologías y precios”, explicó.

Sobre la situación de Leapmotor dentro del régimen, especialmente por sus modelos de autonomía extendida, el ejecutivo señaló que aún hay definiciones en curso.

“Estamos todavía revisando los detalles normativos. En principio debería encuadrar como vehículo eléctrico, aunque tenga un motor térmico que funciona como extensor de autonomía. Igualmente, va a estar dentro del cupo. Estamos en diálogo para terminar de definir su clasificación exacta”, indicó.

Zuppi también analizó cómo la apertura impacta en la estrategia interna de Stellantis. “Es un escenario que puede verse desde dos lados. Por un lado, entran más competidores y eso eleva la presión del mercado. Pero también nos da margen para pensar nuevas alternativas dentro del grupo, incluso modelos de marcas como Peugeot o Jeep que antes no entraban en determinados rangos de precio o arancel”, sostuvo.

Cupos, distribución y reglas de juego

En relación con la asignación del cupo y su posible redistribución entre más jugadores, el directivo fue prudente. “Todavía no hay un criterio totalmente claro de asignación por parte del Gobierno. Algunos actores pueden verse afectados si cambia el volumen, pero también se abre la posibilidad de ampliar portafolios o incorporar nuevos modelos. El aumento del techo de u$s16.000 a u$s35.000 FOB en eléctricos amplía claramente la base de productos disponibles en el mercado argentino”, señaló.

Martín Zuppi, durante la rueda de prensa con periodistas.

Sobre el vínculo con Europa y la carga tributaria local, Zuppi pidió cautela para el análisis: “Hay que esperar la reglamentación fina para hacer números concretos. Importar desde Europa sigue teniendo cargas relevantes, incluso con acuerdos vigentes, y por eso es importante ver caso por caso. De todos modos, todo lo que amplíe la oferta es positivo para el consumidor final”, explicó.

Un modelo de apertura con industria local

En cuanto al equilibrio entre apertura e industria nacional, Zuppi defendió un esquema competitivo pero con reglas claras. “Me defino como proindustria. Creo en un mercado abierto, pero con condiciones de competencia parejas. Stellantis comercializa siete marcas en Argentina, muchas de ellas importadas, así que no estamos en contra de eso. Lo que planteamos es igualdad de condiciones. Hoy la carga fiscal local es elevada y, al mismo tiempo, la industria china tiene estructuras de costos muy distintas. Para que la producción sea sostenible, necesitamos competir tanto en el mercado interno como en exportación”, afirmó.

Presión fiscal y competitividad

El ejecutivo profundizó en el impacto de los impuestos locales sobre los precios. “La diferencia de carga fiscal entre jurisdicciones termina afectando directamente el precio final. En algunos mercados la presión es mucho menor y eso se nota. Cuando acá entran productos con arancel cero, la competencia se vuelve más exigente para la industria local”, explicó.

Sobre eventuales relocalizaciones industriales, descartó cambios inmediatos. “Bajar impuestos siempre ayuda a mejorar competitividad, sin dudas. Pero en la industria automotriz los movimientos de plantas no son simples ni rápidos: implican logística, proveedores, empleo y planificación de largo plazo. No es algo que se pueda resolver de un día para el otro”, sostuvo.

El nuevo Leapmotor B03X llegará en el primer trimestre de 2027 al país.

Zuppi repasó también el panorama productivo en Argentina. “El Palomar y Ferreyra continúan con su planificación habitual. El mercado interno y Brasil siguen siendo claves para sostener los volúmenes. Este año esperamos un mercado en torno a las 515.000 a 520.000 unidades, y el próximo podría ubicarse entre 535.000 y 550.000, con una recuperación gradual”, proyectó.

Leapmotor dentro de la estrategia global

Finalmente, el presidente de Stellantis destacó el rol estratégico de la marca china. “Leapmotor no es un proyecto puntual. Es una marca clave para nuestra estrategia global, porque nos permite entrar en segmentos donde antes no teníamos presencia. Su desarrollo regional y su futura producción en Brasil le dan continuidad y volumen. No es una marca de transición, sino de largo plazo”, concluyó.