La primera quincena de septiembre cierra con una baja de 23% en los patentamientos respecto a un año atrás. Si bien hay una reducción en la baja respecto al mercado global del año (ronda el 37%) hay que tener en cuenta que se está comparando con un mes del 2019 marcado por la turbulencia política del resultado de las PASO. El dato positivo es que se está creciendo 22% contra agosto pasado, lo que muestra una recuperación de la actividad a medida que pasa el tiempo del cierre total que impuso la cuarentena estricta. Se estima que a fin de año el volumen de operaciones puede superar las 300.000 unidades. Obviamente, todo esto dependerá de la oferta de 0 km, condicionada hoy por las restricciones a las importaciones. Desde el acuerdo Gobierno-ADEFA, la liberación de las SIMI –los permisos para despachar a plaza los vehículos – viene funcionando de manera más fluida aunque de forma poco previsible. “Nos están liberando autos pero no sabemos bien con qué criterio. Nos vamos enterando sobre la marcha” explicó un directivo de una terminal. Al menos – dicen – algo es algo por lo que no es tiempo de quejarse. Hoy tienen cierta garantía de qué los autos, para llegar a ese mercado anual, estarán disponibles. En las concesionarias están pasando por un momento de recuperación de rentabilidad gracias a una demanda sostenida y la falta de unidades. Esto quiere decir que todo tiene un sobreprecio y las ganancias que se logran hoy sirven para compensar las pérdidas del festival de bonificaciones de los últimos años. “El precio lo pone el mercado”, explican, de forma sugerente, en el sector. Hay atrasos en todos los modelos y rubros, hasta en los planes de ahorro. Esto se debe a que no hay prácticamente stock. “Se está trabajando ‘just in time’”, ironizó un vendedor aludiendo al sistema de abastecimiento productivo que impuso Toyota. La asociación de concesionarias dejó de difundir hace un par de meses el informe clásico de los niveles de stock pero no fue porque ya no quedarán autos que contabilizar en los depósitos sino por diplomacia. En esta columna se mencionó que había algunas terminales molestas con esos informes porque no reflejaban la realidad de los inventarios. Se está trabajando para relanzar esa información con datos más precisos que reflejen lo que pasa en el mercado.