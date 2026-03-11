Modelos de autos nacionales resisten el avance de los importados y dominan el ranking de ventas + Seguir en









Aunque crecen los vehículos que llegan desde el exterior, los modelos fabricados en el país mantienen una fuerte presencia en el mercado. En el inicio de 2026, siete de las diez unidades más vendidas en la Argentina salen de plantas locales.

Los autos producidos en nuestro país se mantienen competitivos

La apertura comercial y la mayor disponibilidad de vehículos importados modificaron el mapa del mercado automotor argentino en los últimos años. Sin embargo, los modelos producidos en el país siguen siendo protagonistas en las estadísticas de ventas.

Durante el primer bimestre de 2026 se patentaron 102.615 vehículos 0km, y aunque el volumen total cayó cerca de 4,9% respecto al mismo período del año anterior, los modelos de fabricación local lograron conservar un lugar destacado entre las preferencias del público.

Los datos del registro automotor muestran que siete de los diez vehículos más vendidos en los primeros dos meses del año se producen en Argentina, lo que marca la fortaleza de la industria nacional frente a la creciente oferta importada, especialmente desde Brasil.

Los modelos nacionales que sostienen el liderazgo Entre los vehículos nacionales que dominan el ranking aparecen la Toyota Hilux, el Fiat Cronos, el Peugeot 208, la Ford Ranger, la Volkswagen Amarok, la Chevrolet Tracker y el Peugeot 2008.

A ellos se suman, dentro del Top 10, dos modelos brasileños: Volkswagen Polo y Volkswagen Tera, además del SUV de origen chino Ford Territory.

tera va(1) Volkswagen Tera, uno de los modelos importados presente en el país. Proviene de Brasil. En términos de participación dentro de ese grupo líder, los autos producidos en el país concentran 73% de las ventas, mientras que los brasileños representan 16% y el modelo chino ocupa el 11% restante. La Toyota Hilux, fabricada en Zárate, encabeza la lista general y representa aproximadamente 5,5% del total del mercado, consolidándose como el vehículo más vendido en el inicio del año. Si se amplía el análisis a los 20 modelos más vendidos, el panorama comienza a equilibrarse. En ese grupo, que explica 56% de los patentamientos, los vehículos argentinos representan 50%, seguidos por los brasileños con 37%, los chinos con 10% y los mexicanos con 3%. Pese al crecimiento de las importaciones, el peso de los modelos nacionales en los primeros puestos demuestra que la producción local todavía conserva un rol clave dentro del mercado automotor argentino.