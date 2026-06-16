Motores al límite en Kansas: el imponente parque automotor que rodea el debut de la Selección argentina ante Argelia + Agregar ámbito en









El estreno del campeón del mundo ante Argelia en el imponente Arrowhead Stadium destapa el fanatismo de la región central por los Muscle Cars, las monstruosas pick ups y el "tailgating".

La Selección argentina debuta en un estado con un superpoblado parque automotor

Kansas City se convirtió en el epicentro de la atención global con el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. Sin embargo, más allá de la locura por ver a Lionel Messi y a los dirigidos por Lionel Scaloni iniciar la defensa de la corona esta noche ante Argelia, la ciudad anfitriona ofrece un paisaje urbano particular que fascina a los amantes de los motores.

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El denominado "Corazón de América" es uno de los núcleos más tradicionales de la cultura fierrera e industrial de Estados Unidos, donde los vehículos no son solo un medio de transporte, sino una declaración de principios.

Pick ups colosales y la fiebre de los motores V8 En las calles del estado de Missouri, los compactos urbanos ceden el protagonismo absoluto a colosales camionetas de trabajo pesado y a los emblemáticos Muscle Cars. Modelos icónicos como el Ford Mustang, el Chevrolet Camaro o el Dodge Challenger forman parte del paisaje diario, haciendo resonar sus motores V8 por las extensas autopistas que rodean la metrópoli.

Para el hincha argentino que recorre la ciudad, el tamaño de las icónicas pick ups de las series "Heavy Duty" representa un verdadero choque cultural, conviviendo con una comunidad que respira automovilismo norteamericano a través de ferias de restauración, picadas legales y la cercanía con los grandes óvalos de carreras.

Este fanatismo mecánico se traslada directamente a las hectáreas de estacionamiento que rodean al mítico Arrowhead Stadium (bautizado formalmente como Kansas City Stadium para la cita máxima). Allí es donde se despliega el famoso ritual del tailgating: la tradición local de abrir las cajas de carga de las camionetas para instalar parrillas portátiles, sistemas de sonido extremos y televisores antes del partido. Pick-Up-Chevrolet-Silverado-Heavy-Duty Para el hincha argentino que recorre la ciudad, el tamaño de las icónicas pick ups de las series "Heavy Duty" representa un verdadero choque cultural Con el debut de la Scaloneta ante los denominados Zorros del Desierto de Argelia, el folclore norteamericano se fusionó por completo con el ingenio criollo, transformando las cajas de las pick ups más grandes del mercado en improvisados laboratorios para asados y banderazos celestes y blancos.