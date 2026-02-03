Luis Caputo descartó una "avalancha" de autos chinos híbridos en la Argentina + Seguir en









El ministro de Economía relativizó el impacto del ingreso de vehículos eléctricos desde China y sostuvo que representan una porción menor del mercado local.

Luis Caputo aportó su parecer sobre la llegada de nuevos autos eléctricos al país

En un contexto de mayor apertura comercial y transformación del sector automotor, la llegada de marcas chinas al país empieza a generar debate. La incorporación de vehículos eléctricos e híbridos despierta expectativas, pero también cuestionamientos sobre su efecto en la industria nacional y en el equilibrio del mercado.

En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “no va a haber una invasión de autos chinos híbridos”, al referirse al arribo de un barco con 7.000 vehículos eléctricos provenientes del gigante asiático.

En declaraciones a Radio Rivadavia, , el funcionario explicó que esos vehículos representan apenas el 8,5% de los patentamientos totales del año pasado y que solo el 4% corresponde a unidades de fabricación china. De este modo, buscó llevar tranquilidad frente a las críticas surgidas en los últimos días.

Cruces políticos y aclaraciones de Caputo sobre la industria automotriz local Caputo recordó que semanas atrás ya había respondido a los cuestionamientos del diputado Miguel Pichetto, quien había manifestado preocupación por el ingreso de autos chinos. En ese sentido, reiteró que Argentina no produce automóviles para el mercado interno, sino principalmente camionetas, de las cuales cerca del 70% se exporta.

Además, el ministro volvió a insistir en que la inflación seguirá en descenso y tenderá a alinearse con los valores internacionales, en línea con los objetivos del Gobierno.

Barco de Autos BYD BYD, el gigante chino que hace pocos días trajo más de 5.000 vehículos por la vía marítima. Prensa BYD En paralelo, algunas marcas asiáticas comienzan a ganar visibilidad en el país. Tal es el caso de BYD, uno de los mayores fabricantes mundiales de vehículos eléctricos, que inició su presencia en el mercado argentino con el modelo Dolphin Mini, presentado como una alternativa urbana, compacta y de diseño moderno.