Novedades para el Cruze y el 2008

Con un dólar recalentado, parece que toda la información del sector automotor pasa por el mercado cambiario. Sin embargo, también suceden en la industria otras cosas que valen la pena puntualizar. Por ejemplo, las novedades sobre modelos de producción nacional que llegan o se van. Para este último caso, la noticia pasa por el Chevrolet Cruze que se produce en la planta de Alvear. El modelo de cuatro y cinco puertas, que fue una punta de lanza para General Motors, llega a su final de ciclo. La fecha límite prevista es para noviembre, según los planes de abastecimiento de piezas que manejan los proveedores. Claro que el momento exacto se puede modificar, para adelante o para atrás, según cuestiones operativas. Por ejemplo, el tema de los planes de ahorro. Lo que es cierto es que no llega a fin de año. De esta manera la fábrica santafecina se concentrará en la fabricación del SUV Tracker.

Otros dos modelos que se vienen son el Peugeot 2008 y el utilitario Toyota Hiace. En el caso del vehículo de la marca japonesa, Ámbito viene informando los avances sobre su puesta en marcha. Se montará en la planta de Zárate en una línea especial que ya se está construyendo. Por el volumen inicial previsto (serían menos de 10.000 unidades anuales) se hará en línea fija. Hacia fin de este año habrá novedades. En cuanto al SUV francés (conocido internamente como proyecto P24), se sigue avanzando en la cotización de piezas y demás detalles para producirlo en la planta de la localidad de El Palomar, donde sale el 208 que utiliza la misma plataforma. Nadie quiere dar por confirmado su producción nacional, pero los niveles de avance dan a entender que no más allá de 2024 tiene que haber definición.

Además de estas cuestiones productivas, en la parte comercial se nota cada vez más que el mercado está enfriándose. La falta de vehículos importados impide que crezcan las ventas y en cuanto a los nacionales -salvo el caso puntual de lo que sucede con la Toyota Hilux, que sigue con mucha demanda y demoras en entregas - se empiezan a generalizar los descuentos. Se puede ver en algunas versiones del 208 o de la pickup Volkswagen Amarok. También del Fiat Cronos. El tema de los sobreprecios está muy concentrado en los autos importados (y no todos) que hoy representan menos del 30% del mercado. El resto se empieza a vender a precios de lista. Siempre se dice que con mayor oferta de vehículos el mercado podría crecer más. Este año se esperan 420.000 operaciones. Pero no sería mucho mayor, aún con mejor disponibilidad porque, desde hace años, se viene produciendo un cambio importante que es la desaparición de modelos chicos. A los precios que se venden los 0 km en el país y con un poder adquisitivo golpeado, los bolsillos no están para llegar a modelos medianos o de alta gama. La idea de que la Argentina es un país para vender 650.000 unidades, como volumen razonable, habrá que adaptarla a la nueva realidad económica y al giro del segmento de modelos que se ofrecen.