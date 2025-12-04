Conducía alcoholizado, chocó varios autos estacionados y terminó en una vivienda + Seguir en









El conductor emanaba aliento etílico y fue asistido por personal del SAME, pero debió ser trasladado a un centro de salud.

Así impactó el vehículo en el inmueble ubicado en Villa del Parque

Un hombre que manejaba alcoholizado protagonizó un insólito accidente cuando chocó a cuatro vehículos estacionados y el frente de una casa en el barrio porteño de Villa del Parque.

El siniestro tuvo lugar en la noche del miércoles, cerca de las 23.25, cuando testigos del hecho llamaron al 911 y denunciaron que un auto colisionó con vehículos estacionados y con una vivienda en la calle Pedro Lozano al 3700.

Según informaron fuentes policiales a NA, personal policial constató que se trataba del conductor de una Ford Territory que colisionó con cuatro rodados que se encontraban estacionados, sin ocupantes.

accidente-villa-del-parque Sin embargo, no fue lo único que hizo, ya que, luego impactó contra la fachada de una vivienda que, tras ser evaluada, no presenta riesgo de derrumbe.

El conductor manejaba alcoholizado En tanto, se indicó que el conductor emanaba aliento etílico y fue asistido por personal del SAME, pero debió ser trasladado a un centro de salud.

En consulta con la Unidad de Flagrancia Oeste en turno, se dispuso que se le realice el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo con 2.45g/l de alcohol en sangre.