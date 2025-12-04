SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
4 de diciembre 2025 - 10:17

Conducía alcoholizado, chocó varios autos estacionados y terminó en una vivienda

El conductor emanaba aliento etílico y fue asistido por personal del SAME, pero debió ser trasladado a un centro de salud.

Así impactó el vehículo en el inmueble ubicado en Villa del Parque

Así impactó el vehículo en el inmueble ubicado en Villa del Parque

El siniestro tuvo lugar en la noche del miércoles, cerca de las 23.25, cuando testigos del hecho llamaron al 911 y denunciaron que un auto colisionó con vehículos estacionados y con una vivienda en la calle Pedro Lozano al 3700.

Informate más

Según informaron fuentes policiales a NA, personal policial constató que se trataba del conductor de una Ford Territory que colisionó con cuatro rodados que se encontraban estacionados, sin ocupantes.

accidente-villa-del-parque

Sin embargo, no fue lo único que hizo, ya que, luego impactó contra la fachada de una vivienda que, tras ser evaluada, no presenta riesgo de derrumbe.

El conductor manejaba alcoholizado

En tanto, se indicó que el conductor emanaba aliento etílico y fue asistido por personal del SAME, pero debió ser trasladado a un centro de salud.

En consulta con la Unidad de Flagrancia Oeste en turno, se dispuso que se le realice el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo con 2.45g/l de alcohol en sangre.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias