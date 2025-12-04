La temporada 3 de Euphoria tiene fecha de estreno y se confirmó cuáles son los personajes que siguen en la serie + Seguir en









Después de una larga espera, se anunció que la nueva entrega llegará el próximo año con varios regresos confirmados y nuevas caras en el elenco.

Se confirmó el regreso de Euphoria con nuevos personajes. HBO

La tercera temporada de Euphoria ya tiene fecha oficial de estreno. Después de más de cuatro años de espera desde el final de la segunda entrega, los fanáticos finalmente sabrán qué pasó con Rue, Cassie, Nate y el resto del grupo. Lo confirmó Sam Levinson, creador de la serie, durante una presentación de la plataforma de streaming en Londres.

Aunque está claro que no todos los personajes volverán, la mayoría de los centrales regresan, listos para enfrentar nuevos desafíos. Con el elenco renovado y apuestas arriesgadas, la expectativa es alta.

euphoria segunda temporada HBO Cuándo se estrena la tercera temporada de Euphoria La fecha señalada para el lanzamiento de la tercera temporada de Euphoria en el calendario es abril de 2026. Durante el evento en Londres, encabezado por Sam Levinson y la cúpula de HBO Max, se anunció que la tercera temporada debutará en ese mes, cerrando así una espera de más de cuatro años.

La decisión del salto temporal, cinco años adelante, fue justificada por Levinson como “un ciclo lógico”. Como si los personajes hubieran ido a la universidad, para entonces ya la habrían terminado. Esa elipsis narrativa busca mostrar sus vidas en una etapa distinta, que implica que ya están lejos de la secundaria, con nuevas responsabilidades, tentaciones y secretos por conocer.

euphoria.jpg HBO Cuáles son los personajes que siguen en la serie Entre los regresos más esperados aparece Zendaya como Rue, quien reaparece en un México distante, con una deuda que la ata a su pasado. También vuelven Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie, y Jacob Elordi, como Nate, quienes ahora viven juntos y mantienen una relación madura, con promesa de matrimonio.

Entre otros regresos destacados están Hunter Schafer, como Jules, que aparece ahora estudiando en una escuela de arte; Alexa Demie, Maddy en la serie, establecida en Hollywood trabajando en una agencia de talentos. Los personajes que se suman a Euphoria La tercera temporada no solo recupera figuras conocidas, sino que suma a su elenco nombres que amplían el universo narrativo. Uno de los confirmados es Rosalía, quien debuta en la serie aportando un perfil distinto, lo que ya generó curiosidad entre los seguidores. Rosalía Euphoria También forman parte de esta nueva camada de personajes Sharon Stone, Natasha Lyonne, Adewale Akinnuoye Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, y otros tantos, lo que amplía el abanico de edades, historias y trasfondos.

