Precios de los autos en diciembre: marcas modulan aumentos y ofrecen descuentos para incentivar las ventas

En un mercado que sigue reacomodándose, las automotrices ajustan precios levemente y apuestan a promociones y bonificaciones para cerrar el año con cifras positivas.

A pocos días de iniciado el último mes del año, la mayoría de las marcas de autos ya comunicaron sus precios para diciembre de 2025 . Aunque aún faltan tres fabricantes por anunciar su política de valores, siete de ellas confirmaron las actualizaciones , reflejando una moderación en los incrementos frente a los valores del mes anterior, cuando los precios se vieron desajustados con respecto al dólar .

En este contexto, el mercado automotor se muestra más cauteloso, con un promedio de aumento del 1,5% entre las seis marcas que ajustaron sus precios.

Toyota , como es habitual, fue una de las primeras en presentar su lista, con incrementos variados entre sus modelos. El Toyota Yaris , por ejemplo, aumentó un 4%, mientras que el Corolla Cross lo hizo en un 3%, y el Corolla sedan en un 3,2%. Las pick ups Hilux , en cambio, tuvieron un aumento más moderado, del 1%. Por otro lado, el modelo SW4 subió un 3%.

En Stellantis , los aumentos también fueron dispersos. Citroën lideró la lista con un promedio de 1,66%, destacando que la mayoría de sus modelos incrementaron un 1,6%. La excepción fue el furgón Berlingo , que subió un 2,5%. Fiat , por su parte, optó por incrementos más suaves, con un promedio del 1,5%. El Fiat Cronos , uno de los modelos más vendidos, aumentó un 1,75%, mientras que la pick up Titano subió solo un 1%.

Peugeot , otro jugador importante dentro de Stellantis , presentó un ajuste promedio de 1,16%. El Peugeot 208, su modelo estrella, fue el que menos aumentó, con solo un 1%. El 2008, en cambio, tuvo un incremento del 1,7%. Los modelos importados, como el Peugeot 408 , mantuvieron su precio en dólares, mientras que el Peugeot Partner, modelo nacional, subió un 2,5%, al igual que su “primo” el Citroën Berlingo.

Chevrolet, por su parte, moderó los aumentos en su gama, con un promedio del 1,3%. Los modelos más económicos, como el Onix y Tracker, subieron un 1,5%, mientras que la pick up S10 tuvo incrementos que variaron entre el 0,5% y 1%. En la gama más alta, la pick up Montana fue la que tuvo el mayor aumento, alcanzando un 1,9%.

Ford también se mostró comedida en sus ajustes, con un aumento promedio del 0,9%. La mayor sorpresa fue la decisión de dejar los precios de la pick up Ranger prácticamente igual a los de noviembre, salvo en algunas versiones que incrementaron un 2%. El SUV Bronco Sport no presentó variaciones de precio, y los modelos Territory y Maverick subieron un 1%.

Por otro lado, Hyundai destacó por no realizar incrementos en el precio de su modelo más vendido, el HB20. Además, lanzó una estrategia de bonificaciones para estimular las ventas de fin de año. Los clientes que adquieran el HB20 en diciembre recibirán un descuento de entre $1 y $1,2 millones, dependiendo de la versión, mientras que el SUV Creta tendrá un descuento de u$s1.500 y el Tucson de u$s1.000, siempre y cuando se patente en diciembre.

Honda mantiene congelados los precios y ofrece financiación con tasa 0%

Honda ha decidido mantener congelados los precios de todos sus modelos de autos para el mes de diciembre de 2025. Además, la marca continúa ofreciendo financiación a tasa 0% en 12 cuotas fijas en pesos a través del Banco Santander para aquellos interesados en adquirir un 0 km.

Lista de Precios (vigencia desde 1 de diciembre 2025):

Honda HR-V LX CVT: $45.890.000

Honda HR-V EXL CVT: $51.240.000

Honda ZR-V TRG CVT: $59.990.000

Honda CR-V EXL AWD CVT: u$s70.800

Honda CR-V Advanced Hybrid: u$s74.900

Honda Civic Advanced Hybrid: u$s54.000

Honda Accord Advanced Hybrid: u$s70.500

Por otro lado, este enfoque de bonificación también estuvo presente en el mercado de autos de acceso, con algunas concesionarias ofreciendo descuentos cercanos a los $10 millones para las compras de contado. Aunque no todos los concesionarios pueden ofrecer estos márgenes, aquellos con carteras de planes de ahorro grandes tienen más flexibilidad para compensar las ventas de contado, lo que permite ofrecer precios mucho más competitivos.

En resumen, mientras las marcas ajustan sus precios con moderación, las promociones y bonificaciones juegan un papel clave para reactivar las ventas en diciembre, un mes históricamente bajo en operaciones. Con estas medidas, las empresas buscan alcanzar las 22.000 unidades necesarias para cerrar el año con un total cercano a las 610.000 unidades patentadas, un objetivo que muchos consideran ambicioso, pero posible con el impulso de los descuentos y las mejores condiciones para los compradores.