Jaafar Jackson dio detalles sobre las escenas eliminadas de película "Michael" y su futura secuela

La película biográfica Michael se estrenó en abril y narra la historia del Rey del Pop, desde sus inicios en los Jackson 5 hasta convertirse en una de las mayores estrellas del mundo.

Jaafar Jackson dio nuevos detalles sobre el tercer acto eliminado de la película biográfica de Michael Jackson , el final original iba a tratar las acusaciones de abuso infantil contra el cantante.

La película biográfica Michael se estrenó en abril y narra la historia del Rey del Pop, desde sus inicios en los Jackson 5 hasta convertirse en una de las mayores estrellas del mundo. El filme termina en 1988 con Jackson actuando en el estadio de Wembley como parte de la gira "Bad World Tour" .

La película tuvo el mejor estreno de la historia para una película biográfica musical y llegó a recaudar más de mil millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la película biográfica más taquillera de todos los tiempos.

Sin embargo, Michael no incluyó ninguna referencia a las acusaciones de abuso sexual infantil contra Jackson, aunque la historia figuraba en el guion original. Durante la producción, se descubrió una cláusula en un acuerdo legal que prohibía a los herederos de Jackson mencionar a una de las acusadoras, Jordan Chandler , lo que supuso un gasto de 15 millones de dólares en regrabaciones. La película finalmente terminó en un momento diferente de la vida de Jackson, centrando la tensión narrativa en su relación con su padre, Joe ( Colman Domingo ).

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, quien interpretó al Rey del Pop en la película biográfica, ha hablado sobre el hecho de que ese material se quedara fuera del montaje final.

“Fue un rodaje enorme. He oído muchas historias de otros actores sobre la cantidad de material que se graba en un proyecto y que al final no se incluye en la versión final. En la sala de edición, se revisan las escenas buscando interpretaciones o tomas específicas, y las cosas cambian constantemente. Así que, desde el principio, sabía que no todo lo que grabáramos aparecería en la versión final”, declaró en una entrevista con Variety .

“Pero para mí, fue la experiencia más gratificante porque incluso las cosas que no se utilizaron, la experiencia que obtuve de ellas, me hicieron mejor actor. Siento que eso sucederá muchas veces más con otros proyectos. Uno desearía que cierta interpretación estuviera en la película y no lo está. Eso es algo con lo que hay que lidiar al hacer una película.”

“Ver una película sobre tu propia familia puede incomodar a mucha gente porque cada uno tiene su propia idea de lo que es, y es difícil plasmarla en una película de dos horas. Pero la respuesta que recibí de mi familia fue increíble”, añadió.

En otra parte de la entrevista, Jaafar recordó a su tío Michael y dijo que sus primeros recuerdos eran de pedirle caramelos. "Siempre tenía máquinas expendedoras de dulces o montones de caramelos en el cine, y yo tenía un problema con los Starbursts a esa edad. Rosas y rojos. De niño comía demasiados. Recuerdo que siempre le pedía caramelos y quería jugar. Siempre tenía los últimos videojuegos y consolas, y jugábamos al escondite", dijo. "Era el mejor. Era muy divertido, jugábamos libremente y siempre lo pasábamos genial".

En agosto se confirmó que Michael tendrá una secuela. Según Jaafar, la película abordará las acusaciones de abuso desde la perspectiva de Michael . "Al fin y al cabo, las acusaciones siempre provienen de otra persona", dijo. "Es la historia de otra persona. Es la versión de otra persona, y está impulsada principalmente por intereses ocultos. Y ese es precisamente el problema que hemos tenido como familia: que no se escuche la voz de Michael. Creo que eso es muy, muy importante, sobre todo en sus últimos años".

Sin embargo, en declaraciones a Variety , confirmó que no le han dicho "nada concreto" sobre la secuela. "Sea cual sea la decisión, estoy más que dispuesto a retomarla".