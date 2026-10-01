Las motos mantuvieron fuerte crecimiento en septiembre y se consolidan cambios en los primeros puestos del ranking + Agregar ámbito en









El patentamiento de motovehículos volvió a crecer en la comparación interanual y mensual, con más de 80 mil unidades registradas.

La venta de motos sigue fime en el país Imagen: Freepik

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante septiembre de 2026 se patentaron 80.113 unidades, lo que representa una suba del 35,1% interanual frente a las 59.313 unidades registradas en igual mes de 2025. En la comparación mensual, el crecimiento fue del 7,1% respecto de agosto, cuando se habían contabilizado 74.828 unidades.

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En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el mercado alcanzó las 668.077 unidades, lo que implica un aumento del 40,7% en relación con el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 474.836 motovehículos.

Cambios en el podio de marcas de motos, con Honda firme en la cima En el análisis por marcas, Honda volvió a liderar el mercado con 16.498 unidades, sosteniendo una ventaja amplia sobre sus competidores.

En el análisis por marcas, Honda volvió a liderar el mercado con 16.498 unidades, sosteniendo una ventaja amplia sobre sus competidores. Detrás se ubicó Motomel, que con 9.848 unidades logró escalar al segundo puesto, desplazando a Gilera, que quedó tercera con 9.670 unidades en una pelea muy ajustada por el segundo lugar. En la cuarta posición se mantuvo Keller, con 7.102 unidades, mientras que Corven regresó al top five con 6.952 unidades, relegando a Zanella al sexto lugar con 6.770 unidades.

Modelos más patentados del mes En el ranking de modelos no se registraron cambios en las posiciones de liderazgo. La Honda Wave 110S se mantuvo como la más vendida con 8.718 unidades, seguida por la Gilera Smash con 6.905 unidades.

En tercer lugar volvió a ubicarse la Keller KN 110-8, con 5.906 unidades, mientras que la Motomel B110 ocupó el cuarto puesto con 5.635 unidades. El top cinco lo completó la Corven Energy 110, con 3.716 unidades, consolidando el predominio de las 110 cc dentro del mercado argentino.

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